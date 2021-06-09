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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 9 » 16:16:54

За «пьяное» ДТП на Житомирщине будут судить бывшего полисмена

Сегодня, 16:16:54 336 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За «пьяное» ДТП на Житомирщине будут судить бывшего полисмена

 В Житомирской области год назад офицер полиции в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с четырьмя пострадавшими. Прокуратура Житомирщины направила дело в суд.

По данным следствия, виновником ДТП, произошедшего 20 июня 2020 года в городе Олевск, был в то время 38-летний участковый офицер территориального отделения полиции. Правоохранитель уже уволен из органов полиции.
 

"Правоохранитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet", - информирует прокуратура.


В результате столкновения пострадали водитель встречного авто и его 11-летняя дочь, которые получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Также получили травмы двое пассажиров, которые ехали в автомобиле виновника ДТП.

Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Тэги: дтп, Житомирщина, полицейский, суд
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