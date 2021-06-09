За «пьяное» ДТП на Житомирщине будут судить бывшего полисмена

В Житомирской области год назад офицер полиции в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с четырьмя пострадавшими. Прокуратура Житомирщины направила дело в суд.
По данным следствия, виновником ДТП, произошедшего 20 июня 2020 года
в городе Олевск, был в то время 38-летний участковый офицер территориального отделения полиции. Правоохранитель уже уволен из органов полиции.
"Правоохранитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet", - информирует прокуратура.
В результате столкновения пострадали водитель встречного авто и его 11-летняя дочь, которые получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Также получили травмы двое пассажиров, которые ехали в автомобиле виновника ДТП.
Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.