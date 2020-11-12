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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 12 » 15:49:56

Фатальное столкновение фуры и маршрутки: на Житомирщине будут судить водителя грузовика

Сегодня, 16:15:56 685 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фатальное столкновение фуры и маршрутки: на Житомирщине будут судить водителя грузовика

 В Житомирской области будут судить водителя грузового автомобиля, который в августе 2020 гола спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Трагическое событие произошло на участке автодороги Киев-Ковель-Ягодин вблизи с. Грозино Коростенского района.
 

"По данным следствия, 64-летний житель г. Запорожье, управляя автопоездом МАN с полуприцепом, потерял контроль над дорожной обстановкой, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Volkswagen, выполнявшим рейс сообщением Киев-Лугины", - сообщает областная прокуратура.


В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний водитель маршрутного автобуса и его пассажиры в возрасте 44, 29 и 19 лет погибли на месте ДТП.

"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры следователи полиции закончили досудебное расследование в уголовном производстве. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 УК Украины направлен в суд", - добавляют в ведомстве.

Если суд признает водителя виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.
Тэги: суд, дтп, Житомирщина
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 16:31:48, Сегодня [Материал]

а когда будут судить депутатишку который сбил насмерть женщину в Тетеревке???
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