Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Фатальное столкновение фуры и маршрутки: на Житомирщине будут судить водителя грузовика - 12 Ноября 2020