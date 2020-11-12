Фатальное столкновение фуры и маршрутки: на Житомирщине будут судить водителя грузовика

В Житомирской области будут судить водителя грузового автомобиля, который в августе 2020 гола спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Трагическое событие
произошло на участке автодороги Киев-Ковель-Ягодин вблизи с. Грозино Коростенского района.
"По данным следствия, 64-летний житель г. Запорожье, управляя автопоездом МАN с полуприцепом, потерял контроль над дорожной обстановкой, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Volkswagen, выполнявшим рейс сообщением Киев-Лугины", - сообщает областная прокуратура.
В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний водитель маршрутного автобуса и его пассажиры в возрасте 44, 29 и 19 лет погибли на месте ДТП.
"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры следователи полиции закончили досудебное расследование в уголовном производстве. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 286 УК Украины направлен в суд"
, - добавляют в ведомстве.
Если суд признает водителя виновным, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.