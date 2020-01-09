Суд отправил за решетку водителя авто, который сбил на Житомирщине велосипедиста

В Житомирской области к трем годам лишения свободы приговорили водителя автомобиля, который в мае 2018 года насмерть сбил велосипедиста. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирщины.
"В ходе судебного разбирательства установлено, что в мае 2018 года, 24-летний житель Новоград-Волынского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 03.15, двигаясь по автодороге в городе Барановке, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части, на обочину, где совершил наезд на велосипедиста"
, - говорится в сообщении.
От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
По результатам рассмотрения дела, приговором Барановского районного суда водитель признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
Также приговором суда виновного в совершении смертельного ДТП обязали выплатить в пользу несовершеннолетней дочери потерпевшего средства на возмещение ущерба, в виде ежемесячных платежей в размере 880 грн до достижения ею совершеннолетия, то есть, до 2026 года.