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Суд отправил за решетку водителя авто, который сбил на Житомирщине велосипедиста

Сегодня, 08:39:31 457 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд отправил за решетку водителя авто, который сбил на Житомирщине велосипедиста

 В Житомирской области к трем годам лишения свободы приговорили водителя автомобиля, который в мае 2018 года насмерть сбил велосипедиста. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирщины.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что в мае 2018 года, 24-летний житель Новоград-Волынского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 03.15, двигаясь по автодороге в городе Барановке, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части, на обочину, где совершил наезд на велосипедиста", - говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

По результатам рассмотрения дела, приговором Барановского районного суда водитель признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК Украины и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Также приговором суда виновного в совершении смертельного ДТП обязали выплатить в пользу несовершеннолетней дочери потерпевшего средства на возмещение ущерба, в виде ежемесячных платежей в размере 880 грн до достижения ею совершеннолетия, то есть, до 2026 года.
Тэги: суд, дтп, Житомирщина
Комментариев: 2
nGray
1 nGray (nGray)   • 10:22:33, Сегодня
+7

Ой, как интересно! А чего-то депутат Кропачев, который в том же 2018 насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Тетеревке, даже не обвиняемый.
Crespito
2 Hernan (Crespito)   • 12:10:29, Сегодня
+1

Тот же вопрос хотел задать, он был на месте проишествия возле своего автомобиля, но показаний не давал, кто был за рулем, никто не знает, значит вины нет
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