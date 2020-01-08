Журнал Житомир инфо

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2020 » Январь » 816:08:43

В Житомире из гаража пенсионерки украли гироскутер, квадроцикл и велосипеды

Вчера, 16:40:43 2332 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из гаража пенсионерки украли гироскутер, квадроцикл и велосипеды

 В Житомире полицейские задержали двух мужчин, которые в рождественскую ночь украли у пенсионерки гироскутер, квадроцикл, несколько велосипедов и другое имущество. Общая сумма похищенного составила более 57000 гривен.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Около 22.20 в Житомирский отдел полиции поступило сообщение от 61-летней житомирянки о краже из ее гаража. По словам женщины, из помещения исчезли несколько велосипедов, гироскутер, квадроцикл, инструменты и другое имущество", - говорится в сообщении.

Еще до приезда полицейских сын пенсионерки заметил на улице подозрительного незнакомца и помешал ему бежать. 31-летнего житомирянина полиция задержала для выяснения всех обстоятельств.
 

"Правонарушители попали в помещение гаража, повредив замок. В ходе проведенных мероприятий правоохранители установили, что к краже, кроме задержанного, может быть причастен также 27-летний сосед заявительницы. При таких обстоятельствах по месту его жительства провели неотложный обыск. В результате изъяли часть похищенного имущества", - говорят правоохранители.


Оба мужчины задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно законодательству им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Тэги: кража, Житомир
Комментариев: 2
воздух
1 Буряк Бурячихович (воздух)   • 17:00:04, Вчера
+1

— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 23:07:41, Вчера
+2

Спортсменка, однако. ))
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