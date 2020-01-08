В Житомире из гаража пенсионерки украли гироскутер, квадроцикл и велосипеды

В Житомире полицейские задержали двух мужчин, которые в рождественскую ночь украли у пенсионерки гироскутер, квадроцикл, несколько велосипедов и другое имущество. Общая сумма похищенного составила более 57000 гривен.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Около 22.20 в Житомирский отдел полиции поступило сообщение от 61-летней житомирянки о краже из ее гаража. По словам женщины, из помещения исчезли несколько велосипедов, гироскутер, квадроцикл, инструменты и другое имущество"
, - говорится в сообщении.
Еще до приезда полицейских сын пенсионерки заметил на улице подозрительного незнакомца и помешал ему бежать. 31-летнего житомирянина полиция задержала для выяснения всех обстоятельств.
"Правонарушители попали в помещение гаража, повредив замок. В ходе проведенных мероприятий правоохранители установили, что к краже, кроме задержанного, может быть причастен также 27-летний сосед заявительницы. При таких обстоятельствах по месту его жительства провели неотложный обыск. В результате изъяли часть похищенного имущества", - говорят правоохранители.
Оба мужчины задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно законодательству им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.