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2020 » Январь » 1117:07:54

Завтра в Житомире отметят годовщину со дня рождения Сергея Королёва

Вчера, 17:23:54 505 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завтра в Житомире отметят годовщину со дня рождения Сергея Королёва

 Уже традиционно ежегодно 12 января в день рождения Сергея Королёва жители и гости Житомира возлагают цветы к памятнику выдающегося конструктора ракетно-космических систем. Так и в этом году по случаю 113-й годовщины со дня рождения Королёва и 50-летия Музея космонавтики состоится ряд мероприятий.

По информации Житомирской ОГА, 12 января в Житомире на площади им. С. Королёва в 10.00 состоится возложение цветов к памятнику выдающемуся земляку. В 10.30 будут возлагать цветы к бюсту С. Королёва возле музея (ул. Дмитриевская, 5).

В музее космонавтики сообщают, что в этот день в 10.40 презентуют музейные программы, а в 11.00 - проведут торжественный запуск звездолета «Эней».

Справка. Сергей Павлович Королев родился 12 января 1907 года в Житомире. Наш земляк стал выдающимся специалистом в области космического ракетостроения и кораблестроения. Именно под его мудрым руководством создали многочисленные баллистические и геофизические ракеты, ракеты-носители и пилотируемые космические корабли, на которых впервые в истории человек освоил космос.
Комментариев: 1
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 19:23:58, Вчера
-2

Лишь бы снова не вышли выродки с красными тряпками.

Сперва кошмари его - избивали и лишили свободы, а теперь примазываются к заслугам великого человека.
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