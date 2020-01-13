Штрафы до 34000 грн: в Украине хотят жестче наказывать за нарушение ПДД

"Правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку в зоне 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов, остановок и мест, где разрешено останавливаться водителям с инвалидностью. Штраф за нарушение запрета – 510 грн. Такой штраф не сдерживает водителей. Но есть еще большая проблема – полиция часто не фиксирует такие нарушения, если не принимать Киев, потому что и для них это слишком мелко", – прокомментировал юрист.