Бюджет участия 2020. Мэр назвал три больших проекта, какой из них реализуют - выберут житомиряне

«Экспериментаниум - это капитальный ремонт помещения кинотеатра «Космос», благоустройство территории вокруг него и оборудования для его полноценного функционирования. Житомиряне могли видеть «Экспериментаниумы» в Киеве или Одессе, это такое место, где ребенок может «потеряться» на пол дня, потому что там очень интересно. Старый бульвар - это реконструкция, Новый бульвар - это обустройство современного общественного пространства с системами безопасности, с реконструкцией фонтана. На Новом и Старом бульварах в выходные дни многие житомирян, и надо расширять зону улицы Михайловской, ее уже стало мало. Надо делать реконструкцию площади Королёва, Нового бульвара, чтобы люди могли с Михайловской перейти через площадь Королева на Новый бульвар, Старый бульвар, посетить парк Гагарина и реконструированную набережную», - рассказал мэр.

«Мы вообще планируем делать только первый и второй бульвар, а третий пока не трогать, потому что он связан со строительством Дворца спорта. Когда будет окончательное решение о его строительстве или нестроительстве, только после этого будем решать вопрос реконструкции третьего бульвара, и что делать с аттракционами, чтобы они не мешали, а дополняли проект Дворца спорта. А по «клетке», то есть один проект, и в пятницу (17 января) у нас будет известный архитектор, он посмотрит. Я пока не хочу об этой идее говорить», - сказал мэр.