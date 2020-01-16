Бюджет участия 2020. Мэр назвал три больших проекта, какой из них реализуют - выберут житомиряне

Власти Житомира отказались от уже привычного формата проведения Бюджета участия, проекты на который подавали житомиряне. Взамен в 2020 году на голосование в Житомире вынесут три больших проекта: создание «Экспериментаниума» в кинотеатре «Космос», реконструкция Старого бульвара и реконструкция Нового бульвара.
Об этом 15 января в интервью сайту Житомир инфо
рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
«Мы будем сейчас выставлять на голосование житомирянам три больших проекта по бюджету участия: детский «Экспериментаниум» в помещении кинотеатра «Космос» на Полевой; реконструкция Старого бульвара; реконструкция Нового бульвара»
, - сказал городской голова.
Он отметил, что сумма средств на каждый из этих проектов примерно одинакова - в бюджете на это заложено около 18 миллионов гривен.
Мэр также рассказал некоторые детали о каждом из этих проектов.
«Экспериментаниум - это капитальный ремонт помещения кинотеатра «Космос», благоустройство территории вокруг него и оборудования для его полноценного функционирования. Житомиряне могли видеть «Экспериментаниумы» в Киеве или Одессе, это такое место, где ребенок может «потеряться» на пол дня, потому что там очень интересно. Старый бульвар - это реконструкция, Новый бульвар - это обустройство современного общественного пространства с системами безопасности, с реконструкцией фонтана. На Новом и Старом бульварах в выходные дни многие житомирян, и надо расширять зону улицы Михайловской, ее уже стало мало. Надо делать реконструкцию площади Королёва, Нового бульвара, чтобы люди могли с Михайловской перейти через площадь Королева на Новый бульвар, Старый бульвар, посетить парк Гагарина и реконструированную набережную», - рассказал мэр.
Ожидается, что к финансированию реконструкции площади Королёва, о которой говорил еще мэр Владимир Дебой, присоединится и областная власть.
«Мы ждем, когда областной совет готов будет присоединиться к этой реконструкции. И если она пойдет на софинансирование, то это замечательно. Также это могут быть государственные средства - фонда регионального развития или фонда социально-экономического развития, если будет инициатива народных депутатов от Житомира. Мы пока работаем над этим вопросом»
, - отметил Сергей Сухомлин.
Он также отметил, что на реконструкцию Старого бульвара уже есть проект, который проходит в корректировку.
«Там не надо делать ничего кардинально нового, только заменить коммуникации, сделать нормальный благоустройство, озеленение и освещение, установить камеры системы безопасности. Также надо сделать полную реконструкцию фонтанов без кардинального изменения их вида, поскольку в свое время этот проект получил государственную премию, и мы точно не хотим ничего менять в истории этого парка»
, - акцентировал городской голова.
Правда, по словам мэра, Старый бульвар пока намерены реконструировать не весь. Сергей Сухомлин также обмолвился о судьбе «клетки».
«Мы вообще планируем делать только первый и второй бульвар, а третий пока не трогать, потому что он связан со строительством Дворца спорта. Когда будет окончательное решение о его строительстве или нестроительстве, только после этого будем решать вопрос реконструкции третьего бульвара, и что делать с аттракционами, чтобы они не мешали, а дополняли проект Дворца спорта. А по «клетке», то есть один проект, и в пятницу (17 января) у нас будет известный архитектор, он посмотрит. Я пока не хочу об этой идее говорить», - сказал мэр.
По просьбе хотя бы назвать направление идеи превращения «клетки» Сергей Сухомлин ответил: «Музей».
Бюджет участия 2020. Мэр назвал три больших проекта, какой из них реализуют - выберут житомиряне