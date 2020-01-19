В гидропарке, во время мероприятий и купания на Крещение умер человек

Сегодня в Житомирском гидропарке, во время массовых мероприятий и купания на Крещение, умер человек.
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Как сообщили "Журналу Житомира" очевидцы трагедии, мужчина не купался, а умер из-за сердечного приступа.
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Работники скорой помощи не успели оказать первую помощь.
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"Это произошло примерно в 12. Мужчина 50-60 лет только начал раздеваться и упал от сердечного приступа. Скорой помощи на месте не было. Врачей искали среди окружающих, но тщетно. За 20-30 минут проехала скорая помощь, но врач уже ничем не смог помочь" - рассказал нам свидетель трагедии Александр Гупол.
Позже в полиции подтвердили смерть мужничы в гидропарке:
«Близько 11:30 надійшло повідомлення, що на території гідропарку стало недобре і помер пенсіонер 1949 року народження, житель Житомира», - повідомила речниця головного управління Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.
Напоминаем, что во время совершения обряда купания, важно знать о некоторых правилах:
- за несколько месяцев до Крещения нужно закалить себя холодным душем;
- если погружаетесь в холодную воду впервые, делайте это в присутствии опытных людей;
- перед погружением "разгоните кровь" зарядкой;
- выбирайте водоем с безопасным спуском;
- в воду заходите в среднем темпе;
- после выхода из воды сразу же разотритесь полотенцем.
ЗЫ: соболезнования родственникам погибшего
Бедные водилы троллейбусов там маневрировали как могли.