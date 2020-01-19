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2020 » Январь » 1914:17:04

В гидропарке, во время мероприятий и купания на Крещение умер человек

Вчера, 14:37:14 39973 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В гидропарке, во время мероприятий и купания на Крещение умер человек

 Сегодня в Житомирском гидропарке, во время массовых мероприятий и купания на Крещение, умер человек.

Как сообщили "Журналу Житомира" очевидцы трагедии, мужчина не купался, а умер из-за сердечного приступа.

Работники скорой помощи не успели оказать первую помощь.

"Это произошло примерно в 12. Мужчина 50-60 лет только начал раздеваться и упал от сердечного приступа. Скорой помощи на месте не было. Врачей искали среди окружающих, но тщетно. За 20-30 минут проехала скорая помощь, но врач уже ничем не смог помочь" - рассказал нам свидетель трагедии Александр Гупол.

​Позже в полиции подтвердили смерть мужничы в гидропарке:

«Близько 11:30 надійшло повідомлення, що на території гідропарку стало недобре і помер пенсіонер 1949 року народження, житель Житомира», - повідомила речниця головного управління Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко.

Напоминаем, что во время совершения обряда купания, важно знать о некоторых правилах:

  • за несколько месяцев до Крещения нужно закалить себя холодным душем;
  • если погружаетесь в холодную воду впервые, делайте это в присутствии опытных людей;
  • перед погружением "разгоните кровь" зарядкой;
  • выбирайте водоем с безопасным спуском;
  • в воду заходите в среднем темпе;
  • после выхода из воды сразу же разотритесь полотенцем.
Тэги: происшествия, КРЕЩЕНИЕ, Житомир
Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 19:33:45, Вчера
+2

Ждем заявление мера, что опять "реформаторы" виноваты в том, что на таком не безопасном мероприятии отсутствует карета скорой помощи.

ЗЫ: соболезнования родственникам погибшего
Muz
2 Игорь (Muz)   • 20:51:16, Вчера
+1

А скорая и не могла приехать быстрее. Ведь быдло закупорило своими драндулетами все подъезды к гидропарку.
Бедные водилы троллейбусов там маневрировали как могли.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 22:03:57, Вчера
+1

Как раз был в это самое время. Вышел из воды и одевался, когда все случилось. Работники медпункта явно были не готовы к оказанию первой помощи, а скорая почему-то в этом году в гидропарке не дежурила, что само по себе НЕНОРМАЛЬНО при проведении подобных мероприятий. Ну и ехала не меньше 20-25 минут, хотя и с мигалкой. Грустно, короче...
Олена2807
4 Олена (Олена2807)   • 23:16:37, Вчера
0

Щоб було нормально , організатори мали заздалегідь укласти договір із швидкою і оплатити її перебування на місці масового заходу. Очевидно, що цього не зробили і це великий ляп. Чоловіка жаль.
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