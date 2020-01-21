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Синоптики предупреждают, что завтра на Житомир обрушится сильный ветер

Сегодня, 13:07:18 1126 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Синоптики предупреждают, что завтра на Житомир обрушится сильный ветер

 22 января по данным Житомирского областного гидрометеоцентра ожидается ухудшение погодных условий: порывы западного ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета призывает житомирян в период ухудшения погодных условий быть максимально внимательными.

"При сильном ветре обходите опасные участки местности, будьте особенно внимательны при движении вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Журнал Житомира", в марте 2019 года в городе Коростышев женщину убило сорванной ветром кровлей.
Тэги: ветер, Житомир, прогноз, непогода
Комментариев: 3
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 13:13:30, Сегодня
-5

Я уже начинаю переживать за живый ланцюг и гимнопение.
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 17:47:25, Сегодня
0

в житомире не будет 15м/с, а будет норм - 7-8 м/с
https://www.foreca.com/meteogram.php?loc_id=100686967&mglang=ru&units=metric&tf=24h

а где именно в области будет 15 м/с (но не факт) можно посмотреть на другом сайте))))
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 18:50:35, Сегодня
0

"Синоптики очередной раз сделали прогноз погоды, прогноз погоды очередной раз сделал синоптиков"
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