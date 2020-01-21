Синоптики предупреждают, что завтра на Житомир обрушится сильный ветер

22 января по данным Житомирского областного гидрометеоцентра ожидается ухудшение погодных условий: порывы западного ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета призывает житомирян в период ухудшения погодных условий быть максимально внимательными.
"При сильном ветре обходите опасные участки местности, будьте особенно внимательны при движении вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы"
, - говорится в сообщении.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в марте 2019 года в городе Коростышев женщину убило сорванной ветром кровлей
.
https://www.foreca.com/meteogram.php?loc_id=100686967&mglang=ru&units=metric&tf=24h
а где именно в области будет 15 м/с (но не факт) можно посмотреть на другом сайте))))