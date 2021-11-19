Житомирян предупреждают об ухудшении погоды: ожидают сильные порывы ветра

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Житомире 20 и 21 ноября. По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Прогноз погоды в Житомире
20 ноября
. Облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7 ℃ тепла, днем 9-11 ℃ тепла.
21 ноября
. Облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7 ℃ тепла, днем 9-11 ℃ тепла.
22 ноября
. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6 ℃ тепла, днем 3-8 ℃ тепла.
В период ухудшения погодных условий горожан призывают быть максимально внимательными.
"При сильном ветре обходите опасные участки местности, будьте особенно бдительны при движении вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы"
, - сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета.