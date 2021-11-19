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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 19 » 15:21:29

Житомирян предупреждают об ухудшении погоды: ожидают сильные порывы ветра

Вчера, 15:21:00 1087 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян предупреждают об ухудшении погоды: ожидают сильные порывы ветра

 Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Житомире 20 и 21 ноября. По данным Житомирского областного гидрометеоцентра, ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
 

Прогноз погоды в Житомире


20 ноября. Облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7 ℃ тепла, днем ​​9-11 ℃ тепла.

21 ноября. Облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь. Днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7 ℃ тепла, днем ​​9-11 ℃ тепла.

22 ноября. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6 ℃ тепла, днем ​​3-8 ℃ тепла.

В период ухудшения погодных условий горожан призывают быть максимально внимательными.

"При сильном ветре обходите опасные участки местности, будьте особенно бдительны при движении вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы", - сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета.
Тэги: непогода, ветер, Житомир, прогноз погоды
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