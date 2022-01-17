Житомирян ждут сильный ветер, метели и гололедица: прогноз на ближайшие дни

18 января в Житомире и на территории области снова ожидается шквальный ветер. Об этом сообщает Житомирский гидрометцентр.
Синоптики отмечают, что ночью ожидается северо-западный ветер 17-22 м/с, днем 15-20 м/с.
На дорогах гололедица. (I уровень опасности – желтый).
В период ухудшения погодных условий ЖГС призывает житомирян быть максимально внимательными. При сильном ветре обходить опасные участки местности, быть особенно бдительными при движении вблизи домов, крупных деревьев и средств наружной рекламы.
Прогноз погоды в Житомире
18 января
. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 4-6 ℃ мороза, днем 1-3 ℃ мороза.
19 января
. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7 ℃ мороза, днем от 1 ℃ мороза до 4 ℃ тепла.
20 января
. Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом, местами слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 ℃ мороза, днем от 2 ℃ мороза до 3 ℃ тепла.
Напомним, 14-15 января шквальный ветер в Житомирской области выкорчевывал деревья
, срывал крыши со зданий и ломал биллборды.