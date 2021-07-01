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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 1 » 10:38:06

В Житомире сорванная ветром крыша повредила 11 авто. Полиция открыла уголовное дело

Сегодня, 10:38:58 969 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире сорванная ветром крыша повредила 11 авто. Полиция открыла уголовное дело

 В Житомире во время непогоды на автостоянке было повреждено 11 транспортных средств. По данному факту полицейские открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства происшествия.
 

"В Житомирское районное управление полиции обратились местные жители с заявлениями о повреждении во время непогоды автомобилей, находившихся на стоянке по проспекту Мира в областном центре. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники которой зафиксировали все обстоятельства", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Установлено, что элементы кровли соседнего с автостоянкой здания, металлочерепица и части конструкции крыши, были смещены ветром и упали на транспортные средства.

В настоящее время по данному факту следователи открыли уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

"В рамках досудебного расследования назначается ряд экспертиз для установления всех обстоятельств", - добавили в полиции.

Как сообщал "Журнал Житомира", 29 июня на Житомир обрушился мощный ливень со шквальным ветром.
Тэги: ветер, непогода, авто, парковка, Житомир
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