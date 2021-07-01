В Житомире сорванная ветром крыша повредила 11 авто. Полиция открыла уголовное дело

В Житомире во время непогоды на автостоянке было повреждено 11 транспортных средств. По данному факту полицейские открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства происшествия.
"В Житомирское районное управление полиции обратились местные жители с заявлениями о повреждении во время непогоды автомобилей, находившихся на стоянке по проспекту Мира в областном центре. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники которой зафиксировали все обстоятельства", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Установлено, что элементы кровли соседнего с автостоянкой здания, металлочерепица и части конструкции крыши, были смещены ветром и упали на транспортные средства.
В настоящее время по данному факту следователи открыли уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
"В рамках досудебного расследования назначается ряд экспертиз для установления всех обстоятельств"
, - добавили в полиции.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 29 июня на Житомир обрушился мощный ливень
со шквальным ветром.