В Житомире сорванная ветром крыша повредила 11 авто. Полиция открыла уголовное дело

"В Житомирское районное управление полиции обратились местные жители с заявлениями о повреждении во время непогоды автомобилей, находившихся на стоянке по проспекту Мира в областном центре. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, сотрудники которой зафиксировали все обстоятельства", – информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.