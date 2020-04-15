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Житомирян предупреждают о сильных порывах ветра

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Житомирян предупреждают о сильных порывах ветра

 Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты предупреждает об ухудшении погодных условий. Завтра, 16 апреля, в Житомире и области ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

При сильном ветре житомирян призывают быть максимально внимательными.

"Обходите опасные участки местности, будьте особенно внимательны при движении вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы", - сообщает городской совет.

По информации Житомирского Гидрометцентра, 16 апреля в Житомире температура воздуха составит ночью 4-6º тепла, днем ​​17-19º. Облачно с прояснениями, без осадков.

Как сообщал "Журнал Житомира", в марте 2019 года в городе Коростышев женщину убило сорванной ветром кровлей.
Тэги: Житомир, прогноз, сильный ветер, непогода
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