Житомирян предупреждают о сильных порывах ветра

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты предупреждает об ухудшении погодных условий. Завтра, 16 апреля, в Житомире и области ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)
.
При сильном ветре житомирян призывают быть максимально внимательными.
"Обходите опасные участки местности, будьте особенно внимательны при движении вблизи домов, больших деревьев и средств наружной рекламы"
, - сообщает городской совет.
По информации Житомирского Гидрометцентра, 16 апреля в Житомире температура воздуха составит ночью 4-6º тепла, днем 17-19º. Облачно с прояснениями, без осадков.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в марте 2019 года в городе Коростышев женщину убило сорванной ветром кровлей
.