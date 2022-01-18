В центре Житомира сильный ветер с корнями вырвал большую елку. ФОТО

Ночью 18 января сильный ветер повалил в центре Житомира большую елку. Дерево, которое ветер вырвал с корнями, лежит рядом со зданием лицея №25.
Об этом сообщило "Суспільне
". В комментарии изданию заместитель директора КП "Зеленбуд" Владимир Савченко сказал, что елку в ближайшее время уберут.
"Это не наша территория обслуживания, но мы безусловно это поваленное дерево уберем, потому что это последствия стихии. Заявка по этому дереву поступила в Городской информационный центр сегодня (18 января – ред.) в восемь утра. Но должен сказать, что таких заявок у нас хватает – на Монументе Славы упали шесть елок, мы тоже их будем убирать"
, – говорит заместитель директора "Зеленбуда".
В городском информационном центре сообщили, что с 14 по 18 января в Житомире в результате непогоды упали 14 деревьев и еще два сломались.
Фото: Суспільне