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В центре Житомира сильный ветер с корнями вырвал большую елку. ФОТО

Сегодня, 15:48:46 2866 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира сильный ветер с корнями вырвал большую елку. ФОТО

 Ночью 18 января сильный ветер повалил в центре Житомира большую елку. Дерево, которое ветер вырвал с корнями, лежит рядом со зданием лицея №25.

Об этом сообщило "Суспільне". В комментарии изданию заместитель директора КП "Зеленбуд" Владимир Савченко сказал, что елку в ближайшее время уберут.

"Это не наша территория обслуживания, но мы безусловно это поваленное дерево уберем, потому что это последствия стихии. Заявка по этому дереву поступила в Городской информационный центр сегодня (18 января – ред.) в восемь утра. Но должен сказать, что таких заявок у нас хватает – на Монументе Славы упали шесть елок, мы тоже их будем убирать", – говорит заместитель директора "Зеленбуда".

В городском информационном центре сообщили, что с 14 по 18 января в Житомире в результате непогоды упали 14 деревьев и еще два сломались.





Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, сильный ветер, непогода
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