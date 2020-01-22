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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 22 » 08:32:53

В Житомирской области незаконно вырубили 2000 деревьев на 15 млн грн

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В Житомирской области незаконно вырубили 2000 деревьев на 15 млн грн

 В Житомирской области сообщили о подозрении и. о. директора одного из коммунальных лесохозяйственных предприятий. Его подозревают в служебном подлоге, что нанесло ущерб государству на сумму в 15 млн грн. 

Об этом 21 января сообщила пресс-служба прокуратуры Житомирщины.

"По версии следствия, главный лесничий лесохозяйственного предприятия, ненадлежаще исполняя обязанности директора этого предприятия, в течение 2016 года, вероятно, допустил осуществление вырубки более 2 тысяч деревьев породы дуб, граб, ясень, сосна, а также составил и издал ряд заведомо подложных официальных документов, чтобы скрыть указанные действия", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в результате таких противоправных действий незаконно вырублено 2000 деревьев, чем государству нанесен ущерб почти на 15 млн грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по трем статьям УК УКраины. Следственные действия продолжаются.
Тэги: вырубка леса, прокуратура, лесхоз, Житомирщина
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