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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 28 » 16:31:03

Марихуана, маковая солома, амфетамин: в Житомире сожгли наркотики на два миллиона. ФОТО. ВИДЕО

Вчера, 16:37:53 882 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Марихуана, маковая солома, амфетамин: в Житомире сожгли наркотики на два миллиона. ФОТО. ВИДЕО

 Сегодня 28 января житомирские полицейские, в присутствии специально созданной комиссии, провели уничтожение наркотиков и сырья. Как сообщили «Журналу Житомира», на этот раз в огне сгорело около 400 кг растительных и синтетических наркосредств и приспособлений к их употреблению.

Марихуана, маковая соломка, опий, амфетамин - эти наркотики, наиболее распространены среди молодежи Житомира, были изъяты правоохранителями из незаконного оборота у наркодельцов во время оперативно-розыскных мероприятий.

28 января после вынесения судами соответствующих решений наркосредства, которые были вещественными доказательствами по уголовным производствам, уничтожены.

Полицейские уничтожили не только наркотики и сырье, но и специфические приспособления для их употребления, которые также были изъятые на местах происшествий как свидетельство незаконной деятельности обвиняемых.

Утилизация опасных веществ проводилась в присутствии членов специально созданной комиссии, в состав которой входят представители различных подразделений Главного управления Национальной полиции Житомирщины и областного Управления службы безопасности Украины.

На этот раз, как рассказал заместитель начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП Житомирщины Максим Янушевский, в огне сгорело около 400 кг наркотических средств. По ценам черного рынка, эти наркотики могли бы стоить до 2 миллионов гривен.


Марихуану, макову солому, опій, амфетамін спалили в Житомирі

Марихуану, макову солому, опій, амфетамін спалили в Житомирі

Марихуану, макову солому, опій, амфетамін спалили в Житомирі

Марихуану, макову солому, опій, амфетамін спалили в Житомирі

Марихуану, макову солому, опій, амфетамін спалили в Житомирі
 

ВИДЕО: как в Житомире сжигали наркотики

Тэги: наркотики, марихуана, амфетамин, Житомир, полиция
Комментариев: 2
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 19:01:47, Вчера
+4

В соседней деревне праздник. Ветер дует в их сторону.
fg
2 Василий (fg)   • 22:01:03, Вчера
0

Не пойму, зачем жечь коробки?
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