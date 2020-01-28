Сегодня 28 января житомирские полицейские, в присутствии специально созданной комиссии, провели уничтожение наркотиков и сырья. Как сообщили «Журналу Житомира
», на этот раз в огне сгорело около 400 кг растительных и синтетических наркосредств и приспособлений к их употреблению.
Марихуана, маковая соломка, опий, амфетамин - эти наркотики, наиболее распространены среди молодежи Житомира, были изъяты правоохранителями из незаконного оборота у наркодельцов во время оперативно-розыскных мероприятий.
28 января после вынесения судами соответствующих решений наркосредства, которые были вещественными доказательствами по уголовным производствам, уничтожены.
Полицейские уничтожили не только наркотики и сырье, но и специфические приспособления для их употребления, которые также были изъятые на местах происшествий как свидетельство незаконной деятельности обвиняемых.
Утилизация опасных веществ проводилась в присутствии членов специально созданной комиссии, в состав которой входят представители различных подразделений Главного управления Национальной полиции Житомирщины и областного Управления службы безопасности Украины.
На этот раз, как рассказал заместитель начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП Житомирщины Максим Янушевский, в огне сгорело около 400 кг наркотических средств. По ценам черного рынка, эти наркотики могли бы стоить до 2 миллионов гривен.
ВИДЕО: как в Житомире сжигали наркотики
Марихуана, маковая солома, амфетамин: в Житомире сожгли наркотики на два миллиона. ФОТО. ВИДЕО