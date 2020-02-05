Омбудсмен бьет тревогу! Пациентов психбольницы содержат в нечеловеческих условиях. ФОТО

Уполномоченные по соблюдению прав человека Александр Гатиятуллин и Игорь Гурин вместе с мониторинговой группой НПМ совершили визит в Радомышльский психоневрологический интернат житомирского облсовета. Оказалось, что в интернате не только не ухаживают за пациентами, но и издеваются над ними.

Это повторный визит в Радомышльский психоневрологический интернат после проверки в мае 2017 года, сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Впрочем, по словам омбудсменов, устранены лишь часть недостатков. Пациентов перестали держать в изоляции, теперь им дают достаточно питьевой воды. Также в интернате отремонтировали баню и рядом с учреждением обустроили беседки для отдыха. И дополнительная положительная вещь – в трудовых мастерских появился выбор занятости, что очень нравится женщинам-пациенткам. Впрочем, к сожалению, позитива меньше, чем негатива.



Отсутствие лечения и медикаментов

Как сообщает пресс-служба, женщинам не предоставляются надлежащие медицинские услуги, несмотря на то, что у них заключена декларация с семейным врачом, а в интернате работает врач терапевт. К примеру, одна из пациенток страдает из-за постоянной и невыносимой боли, которая возникает из-за глубокого и широкого пролежня. Врач приходил к женщине еще месяц назад и назначил ей лечение, однако на этом все и закончилось. По требованию мониторинговой группы семейный врач пришел, осмотрел женщину и назначил консультацию у хирурга.





Из-за отсутствия ухода у женщины образовались глубокие пролежни / ombudsman.gov.ua



Кроме того, в психоневрологическом интернате не выявили необходимых средств и препаратов для лечения пациентов: противосудорожных, седативных, нейролептиков. И хотя интернат имеет современный кабинет массажиста, впрочем уже более полгода пациенты не получают таких услуг. Более того, в учреждении должным образом не ведут медицинскую документацию, зато врачи лишь формально осматривают подопечных и вообще не контролируют выполнение своих назначений. Если у пациентов присутствуют телесные повреждения – их фиксируют и не сообщается об этом в органы полиции, что необходимо делать в соответствии с приказом Минздрава Украины от 06.07.2016 № 612/679.



Что рассказывают пациенты интерната

Когда омбудсмены общались с пациентами наедине, им сообщили, что некоторые младшие медсестры физически издеваются над подопечными, а персонал использует некоторых из них для ухода за другими. И несмотря на то, что в учреждении единый для всех режим ухода, некоторым пациентам не позволяют днем ​​заходить в свои жилые комнаты. Все, что им остается – сидеть на неудобных лавках, обернутыми спиной к телевизору, вероятно из-за этого некоторые просто лежат на полу, когда хочется прилечь. Стоит отметить, что в учреждении есть большая, уютная и меблированная комната, но она используется только гостями учреждения.





Некоторые пациенты лежат прямо на полу / ombudsman.gov.ua



Во время переодевания в комнате дневной занятости, женщин заставляют раздеваться наголо в присутствии всех. Еще пациентки рассказали, что их заставляют коротко стричься. Также женщинам установили необоснованные ограничения пользования душевыми комнатами – 20 женщин должны успеть помыться за 40 минут. Также до сих пор не устранили проблему неформальной иерархии среди самых подопечных.

Мониторинговая группа направила отчет осмотра руководству Житомирской облгосадминистрации и учреждения.