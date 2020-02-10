Новый закон: кого могут лишить соцвыплат и как это будет происходить

На днях в Украине запустили мобильное приложение Дія — Держава і я, которое позволит пользователям получать большинство государственных услуг онлайн, не выходя из дома. В частности, в этом приложении уже можно «оцифровать» свои водительские права и техпаспорт.
Дія — лишь один из шагов
, которые уже сделало государство в направлении глобальной «диджитализации». Ранее президент Зеленский заявлял, что хочет по максимуму перевести все отношения граждан с государством в цифровую плоскость, для чего в Украине создадут целый ряд новых сервисов, электронных площадок и мобильных приложений.
Как пишет Новое Время
, одним из таких шагов должно стать создание специальной электронной платформы для сбора данных о гражданах Украины. Сервис будет собирать информацию о банковских счетах, перемещении по стране и выезде за границу, движимом и недвижимом имуществе, которое находится в собственности человека и тому подобное. Предполагается, что эти данные помогут государственным органам четко определить, кто действительно может претендовать на государственную материальную помощь и в каком размере.
Регулирует эти действия Закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который Владимир Зеленский подписал 18 декабря 2019 года. В общем, сам закон вступает в силу с момента его опубликования. Исключения — часть третья статьи 8, которая должна вступить в силу после внедрения вышеупомянутой электронной платформы, и часть первая статьи 10, который заработает с 1 января 2022 года.
Зачем Украине этот закон
Закон о верификации и мониторинге государственных выплат создали для того, чтобы, во-первых, обеспечить прозрачность бюрократических процессов в государственном секторе, а, во-вторых, увеличить эффективность государственных расходов. Именно в рамках этих задач происходит так называемая «цифровизация»: создание IT-систем, которые позволят отслеживать информацию, поступающую онлайн, без участия чиновников, объясняет Сергей Родлер, аналитик компании TeleTrade.
«Закон позволит подготовить базу для работы мониторинговых систем. Они будут предотвращать случаи, когда гражданин получал повышенные выплаты из бюджета или ошибочно, либо путем определенных махинаций»
, — говорит эксперт.
Главная же цель верификации, это, по сути, сократить общее количество получателей пенсий, субсидий и других социальных выплат. Соответственно, таким образом, сохранить деньги в государственном бюджете.
Правительство нацелено снизить уровень коррупции в стране, добиться целевого вывода средств из бюджета, комментирует Максим Орищак, аналитик Центра биржевых технологий: «Но пока все выглядит, как новый виток для развития коррупции. Процесс подделки документов и вывода средств становится более сложным, но возможным»
.
Какие выплаты подлежат верификации
В законе говорится о всех государственных выплатах: пенсиях, пособиях, льготах, субсидиях, социальных стипендиях и других выплатах, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.
Закон определяет права и обязанности государственных служащих, ответственных за бюджетную политику, а также подробно прописывает методику сбора, обработки и анализа информации, поступающей от граждан. Главным ответственным за мониторинг назначили Министерство финансов.
Сама идея для Украины — не нова, говорит Сергей Родлер. По результатам 2018 Минфин рекомендовал ответственным органам проверить около 2,6 млн человек на правомерность получения социальной помощи. Иными словами, подобная верификация уже осуществлялась, но тогда не было конкретной инструкции относительно того, что делать с выявленными нарушениями дальше.
Кто будет осуществлять верификацию выплат
Сейчас закон четко не определяет, кто именно будет заниматься верификацией пенсий, субсидий и других государственных выплат, добавляет кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.
«В документе указано лишь, что это центральный орган исполнительной власти. Поэтому на данный момент неизвестно, кто именно будет проводить верификацию Кабинет министров, Министерство финансов, Министерство социальной политики, или какой-то специально созданный для этого орган», — объясняет Хмелевский.
Как это будет работать
Верификация будет проводиться в три этапа: в момент обращения гражданина за выплатой, в момент осуществления выплат и уже после предоставления госпомощи.
Электронная платформа будет брать информацию о получателе социальных выплат из различных баз данных и реестров. Планируется, что эта платформа получит доступ к банковским счетам и данным Государственной пограничной службы о пересечении границы. Будут собираться также и данные по всем выплатам и льготам, которые получает человек.
«Будут собирать данные по владению недвижимостью, транспортными средствами, все, что касается движения средств на банковских счетах, данные о заграничных поездках, заработной плате и других доходах, крупных покупках и тому подобное. Однако, государство не сможет в полной мере четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь. Ведь теневые доходы отследить трудно. Так же, как и расходы, осуществленные в наличной форме», — комментирует Александр Хмелевский.
Однако, по крайней мере, часть фактов незаконного получения государственных выплат выявить все же удастся. Но и здесь есть некоторые «подводные камни»: возможны ситуации, когда, по формальному признаку, субсидий и других социальных выплат будут лишены люди, которые действительно в них нуждаются. Ведь данные в базах могут оказаться неточными или неполными, добавляет Хмелевский.
Кроме того, человек может получать помощь от родственников или иметь давние сбережения, в результате чего, потеряет социальные выплаты.
Спорные моменты в законе
Эксперты отмечают: наиболее спорный вопрос в законе — то, каким образом государство собирается организовать безопасность для персональных данных десятков тысяч пользователей.
Ранее персональные данные о человеке были разбросаны по сотням реестров ответственных организаций, но теперь будут объединены в один для упрощенного анализа.
«В 2017 году Конституционный суд заблокировал аналогичный проект, признав его неконституционным, но после устранения всех нестыковок по неограниченному доступу чиновников к персональной информации, Правительство снова возобновило работу над этим законом», — вспоминает Сергей Родлер.
С этим соглашается и Максим Орищак. Если документы нужно будет подгружать на электронную платформу в отсканированном формате, существует риск, что в базу могут попасть сфальсифицированные документы, обработанные в фотошопе. Следует помнить и о кибератаках, возможности потери данных, а также — о технических факторах. Например, сбоях работы программ.
«С одной стороны, правительство демонстрирует нацеленность на использование современных технологий. С другой стороны, гарантируют ли они безопасность данных при использовании таких технологий? В XXI веке регулярно происходят взломы ведомственных учреждений по всему миру, хакеры крадут деньги с криптобирж, взлому подвергаются даже крупные банки. В конце 2019 компания Microsoft, к примеру, рассказала, что хакерам из КНДР удалось похитить важную информацию по компьютерным сетям клиентов в США»
, — приводит примеры Максим Орищак.