Новый закон: кого могут лишить соцвыплат и как это будет происходить

Зачем Украине этот закон

Какие выплаты подлежат верификации

Кто будет осуществлять верификацию выплат

«В документе указано лишь, что это центральный орган исполнительной власти. Поэтому на данный момент неизвестно, кто именно будет проводить верификацию Кабинет министров, Министерство финансов, Министерство социальной политики, или какой-то специально созданный для этого орган», — объясняет Хмелевский.

Как это будет работать

«Будут собирать данные по владению недвижимостью, транспортными средствами, все, что касается движения средств на банковских счетах, данные о заграничных поездках, заработной плате и других доходах, крупных покупках и тому подобное. Однако, государство не сможет в полной мере четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь. Ведь теневые доходы отследить трудно. Так же, как и расходы, осуществленные в наличной форме», — комментирует Александр Хмелевский.

Спорные моменты в законе

«В 2017 году Конституционный суд заблокировал аналогичный проект, признав его неконституционным, но после устранения всех нестыковок по неограниченному доступу чиновников к персональной информации, Правительство снова возобновило работу над этим законом», — вспоминает Сергей Родлер.