Программа медицинских гарантий стартует в Украине с 1 апреля 2020 года. Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.
Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.
«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», - сказал Алексей Гончарук.
Он добавил, что если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением - значит больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.
На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
Что включает в себя Программа медицинских гарантий?
- первичная помощь;
- экстренная;
- амбулаторно-поликлиническая - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
- стационарная;
- паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)
- медицинская реабилитация;
- медицинская помощь в связи с родами;
- реимбурсация лекарственных средств («Доступные лекарства»).
Премьер-министр отметил, что все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.
Гончарук заявил, что с 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг