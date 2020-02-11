Гончарук заявил, что с 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», - сказал Алексей Гончарук.