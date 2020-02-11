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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 11 » 08:57:46

Гончарук заявил, что с 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг

Сегодня, 09:04:46 867 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гончарук заявил, что с 1 апреля украинцы получат бесплатный гарантированный пакет медуслуг

 Программа медицинских гарантий стартует в Украине с 1 апреля 2020 года. Сейчас Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины совместно с регионами работают над своевременным запуском реформы.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА.
 

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», - сказал Алексей Гончарук.


Он добавил, что если медицинское учреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не будет заключать договор с таким заведением - значит больница не получит финансирование. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местные власти.

На сегодня уже автономизированных 97% учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь.
 

Что включает в себя Программа медицинских гарантий?

 
  • первичная помощь;
  • экстренная;
  • амбулаторно-поликлиническая - это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;
  • стационарная;
  • паллиативная медицинская помощь - обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом)
  • медицинская реабилитация;
  • медицинская помощь в связи с родами;
  • реимбурсация лекарственных средств («Доступные лекарства»).

Премьер-министр отметил, что все услуги по гарантированному медицинскому пакету будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.
Тэги: украина, медицинская помощь
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