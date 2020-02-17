Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 17.02.2020    21:59:02
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 17 » 11:55:03

На месте бывшего концлагеря в Житомире хотят создать мемориальный комплекс

Сегодня, 12:31:03 2211 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На месте бывшего концлагеря в Житомире хотят создать мемориальный комплекс

 В Житомире на месте бывшего концлагеря Stalag-358 планируют создать мемориальный комплекс. Концлагерь во время Второй мировой войны находился на Богунии, где сейчас размещена воинская часть связистов.

По словам председателя областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Георгия Мокрицкого, с 1941 года через этот лагерь прошли сотни тысяч пленных. На некоторых ставили медицинские эксперименты.

Краевед отмечает, что в длинных траншеях на территории части похоронены более 60 000 наших соотечественников. Он предлагает на этом месте создать мемориальный комплекс с основным элементом - старой кирпичной водонапорной башней. Именно эта башня является немым свидетелем трагических событий, которая сохранилась до наших дней. В 2013 году на ней установили памятный знак о заключенных Богунского концлагеря Stalag-358, который действовал во время оккупации Житомира нацистскими захватчиками.

Как сообщают в ОГА, украинский институт национальной памяти поддерживает идею создания комплекса и обещает помочь решить этот вопрос на государственном уровне.

Военные также поддерживают предложение о создании на этом месте мемориального комплекса и вынесения территории за пределы воинской части со свободным доступом для всех.

Тэги: концлагерь, Житомир, мемориальный комплекс
Комментариев: 2
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:25:27, Сегодня
+1

Кстати в этом лагере находился в плену молодой Иннокентий Смоктуновский.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:11:05, Сегодня
+1

Там на Богунии на могилах массового захоронения построили завод. Но сначало установили маленькую каплычку, обнесли забором каплычку. затем вырезали весь лес...гектаров тридцать Кто это с ним рядом. что за благодетель? Примерно так оно и будет.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus