На месте бывшего концлагеря в Житомире хотят создать мемориальный комплекс

В Житомире на месте бывшего концлагеря Stalag-358 планируют создать мемориальный комплекс. Концлагерь во время Второй мировой войны находился на Богунии, где сейчас размещена воинская часть связистов.
По словам председателя областной организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры Георгия Мокрицкого, с 1941 года через этот лагерь прошли сотни тысяч пленных. На некоторых ставили медицинские эксперименты.
Краевед отмечает, что в длинных траншеях на территории части похоронены более 60 000 наших соотечественников. Он предлагает на этом месте создать мемориальный комплекс с основным элементом - старой кирпичной водонапорной башней. Именно эта башня является немым свидетелем трагических событий, которая сохранилась до наших дней. В 2013 году на ней установили памятный знак о заключенных Богунского концлагеря Stalag-358, который действовал во время оккупации Житомира нацистскими захватчиками.
Как сообщают в ОГА, украинский институт национальной памяти поддерживает идею создания комплекса и обещает помочь решить этот вопрос на государственном уровне.
Военные также поддерживают предложение о создании на этом месте мемориального комплекса и вынесения территории за пределы воинской части со свободным доступом для всех.