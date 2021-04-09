«Проводили опыты и у меня и отнялись ноги»: 91-летний житомирянин рассказал о своем заключении в нацистском концлагере

9 апреля в Житомире на Богунии возле памятного знака "Жертвам фашизма" собрались представители власти, ветераны войны и труда. Участники собрания почтили память жертв нацистских лагерей и возложили цветы к памятному знаку.
Как сообщили в мэрии, одним из участников скорбного мероприятия стал 91-летний житомирянин Вадим Рутковский. Он - узник немецкого концлагеря "Штутгоф". Белорус по происхождению, уроженец Могилева ... Еще юным 14-летним парнем он прошел страшные испытания. Сегодня Вадим Викторович рассказал о пережитом.
"Я был связан с городским Могилевским подпольем. Во время осады в апреле 1943-го был ранен, и меня взяли. В конце апреля мы попали в осаду, где нас всех держали, потом всех посадили в вагон-телятник и куда-то повезли. Попал в город, который сейчас называется Иновроцлав (до 1939 года это была территория Германии). Тогда мне было 14 лет ... Там были шахты, и мы жили на территории в бараках, которая была огорожена колючей проволокой. Это было начало 1944 года ... Когда бараки бомбили, повредили ограду, и нас несколько человек сбежали оттуда. Пошли ... в основном со мной были польские ребята. Мы пошли в город Торунь. Там на железной дороге меня поймали, избили, посадили в вагоны пассажирские и завезли ... Куда бы вы думали? Данциг (Гданьск) мы проехали ... Вижу, на вокзале написано на немецком "Божья гавань" ... Это был концлагерь".
Вадим Рутковский вспоминает, в концлагере "Штутгоф" над узниками проводили медико-биологические опыты, и ему дважды делали пункцию спинного мозга, после которой у него отнялись ноги: "Брали сыворотку и запускали через большой такой шприц кубиков на 100. Вот после второго раз у меня и отнялись ноги, я тогда познакомился с костылями ... Там пробыл до даты освобождения - январь 1945"
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В 15-летнем возрасте Вадим Викторович после освобождения попал в воинскую часть. Свободно владел польским и немецким языками, поэтому подрабатывал переводчиком. В Могилеве после возвращения полгода работал помощником киномеханика в кинотеатре.
В Житомир приехал 25 апреля 1956 года, когда узнал, что отец нашелся.
"Отца моего незаконно арестовали, его реабилитировали, он сидел в Борисове. Там ему выдали справку при увольнении, а в Житомире он получил паспорт", - рассказывает мужчина.
В Житомире Виктор Рутковский работал в кинотеатре до лета 1949 года, до призыва на военную службу. За это время уже получил свидетельство об образовании: закончил 8 классов вечерней школы.
27 лет мужчина отдал житомирскому предприятию "Электроизмеритель", работал в Институте проблем моделирования АН. Вспоминает, что дважды встречался в Житомире с Борисом Патоном. А когда вышел на пенсию, его пригласили работать в Житомирский областной архив.
"Я уже 15 лет как на пенсии. Имею стаж 58 лет 3 месяца и несколько дней"
, - улыбается 91-летний мужчина с удивительной судьбой и несокрушимой силой воли.
Справка
: памятный знак "Жертвам фашизма" был построен в 1996 году. Его установили на месте нацистского концентрационного лагеря "Шталаг - 358", который просуществовал до октября-ноября 1943 года, когда город Житомир был освобожден от немецких захватчиков. За это время от голода, тяжелого труда и расстрелов там погибло более 110 000 человек.