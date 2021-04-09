«Проводили опыты и у меня и отнялись ноги»: 91-летний житомирянин рассказал о своем заключении в нацистском концлагере

"Я был связан с городским Могилевским подпольем. Во время осады в апреле 1943-го был ранен, и меня взяли. В конце апреля мы попали в осаду, где нас всех держали, потом всех посадили в вагон-телятник и куда-то повезли. Попал в город, который сейчас называется Иновроцлав (до 1939 года это была территория Германии). Тогда мне было 14 лет ... Там были шахты, и мы жили на территории в бараках, которая была огорожена колючей проволокой. Это было начало 1944 года ... Когда бараки бомбили, повредили ограду, и нас несколько человек сбежали оттуда. Пошли ... в основном со мной были польские ребята. Мы пошли в город Торунь. Там на железной дороге меня поймали, избили, посадили в вагоны пассажирские и завезли ... Куда бы вы думали? Данциг (Гданьск) мы проехали ... Вижу, на вокзале написано на немецком "Божья гавань" ... Это был концлагерь".