Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 17.02.2020    21:59:24
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 17 » 15:24:00

Вторую горбольницу Житомира закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций

Сегодня, 16:00:00 1171 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вторую горбольницу Житомира закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций

 В Житомирской городской больницt №2 пациентам могут приостановить оказывать неотложную медицинскую помощь. Это может быть вызвано тем, что Кабинет Министров Украины не внес больницу №2 в перечень опорных учреждений здравоохранения.

Об этом в комментарии "Суспільне Житомир" рассказал директор больницы Игорь Кухарук.

Опорные больницы это - медицинские учреждения, отвечающие требованиям многопрофильных больниц интенсивного лечения. Их на основании представления областной государственной администрации утверждает правительство. В Житомире - это больница №1, в Житомирском районе - районная больница в Станишовке. Больница №2 в этот перечень не попала. По словам директора этого медицинского учреждения Игоря Кухарука, он удивлен таким решением, ведь медицинское учреждение, которое он возглавляет, соответствует требованиям.
 

"Здесь происходят все виды операций: хирургические, гинекологические, травматологические. Достаточно мощные и другие отделения, а также очень мощное приемное отделение, оснащенное необходимой аппаратурой для оказания ургентной помощи. На территории больницы есть перинатальный центр, где периодически привлекаются наши врачи. А когда не будет опорной больницы, с работы выключится ургенция - неотложная медицинская помощь. Плановая и другая помощь будет предоставляться", - рассказал Игорь Кухарук.


Собственные аргументы высказал и заведующий хирургическим отделением больницы Александр Кулиш: "Больница №2 предоставляет хирургическую помощь неотложную и плановую жителям Богунского района и окружающих населенных пунктов. А это более 120 тысяч жителей. Учитывая местоположение больницы возле дороги из Киева, то мое мнение таково: если случится какая-то неотложная ситуация, например, травма, то человека придется везти через весь город. А за это время мы можем предоставить высококвалифицированную медицинскую помощь и сохранить ему жизнь и здоровье".

По словам заместителя Житомирского городского председателя Марии Мисюровой, городской совет подготовил письмо к главе облгосадминистрации Виталию Бунечко, в котором требует внести больницу №2 в перечень опорных.
 

"К большому сожалению, не было учтено ни мнение общества, ни спрос населения, ни житомирской городской власти и его исполкома. Мы направили обращение к председателю ОГА учесть все это. Вторая больница должна быть опорной. Она имеет все приоритеты и требования, которые должны быть. Если больница №2 не будет опорной, возможно, что ургентные случаи будут доставлять в другие больницы. О закрытии не может быть и речи", - рассказала заместитель мэра.


По словам директора областного центра общественного здоровья Александра Зарицкого, беспокойство врачей и чиновников городского совета излишни.

"Для больницы №2 это неплохо. Это не значит, что больница будет закрыта и не будет оказывать ургентную помощь. Она заключит соглашение с Национальной службой здоровья на хирургическую или на ургентную помощь, и будет работать в круглосуточном режиме. Врачи будут получать повышенные зарплаты в соответствии с коэффициентом, который предоставляется больницам, которые оказывают круглосуточную медицинскую помощь. Я не вижу никаких вызовов, кроме желания некоторых улучшить свой имидж на фоне тех проблем, которые есть", - уверен Зарицкий.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района.
Тэги: Житомир, опорное учреждение, больница, медпомощь
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:15:37, Сегодня
-2

да закройте её нафиг
на зарплату 1го врача можно прокормить трёх проукрайинських блогэр1в.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus