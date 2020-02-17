Вторую горбольницу Житомира закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций

В Житомирской городской больницt №2 пациентам могут приостановить оказывать неотложную медицинскую помощь. Это может быть вызвано тем, что Кабинет Министров Украины не внес больницу №2 в перечень опорных учреждений здравоохранения.
Об этом в комментарии "Суспільне Житомир
" рассказал директор больницы Игорь Кухарук.
Опорные больницы это - медицинские учреждения, отвечающие требованиям многопрофильных больниц интенсивного лечения. Их на основании представления областной государственной администрации утверждает правительство. В Житомире - это больница №1, в Житомирском районе - районная больница в Станишовке. Больница №2 в этот перечень не попала. По словам директора этого медицинского учреждения Игоря Кухарука, он удивлен таким решением, ведь медицинское учреждение, которое он возглавляет, соответствует требованиям.
"Здесь происходят все виды операций: хирургические, гинекологические, травматологические. Достаточно мощные и другие отделения, а также очень мощное приемное отделение, оснащенное необходимой аппаратурой для оказания ургентной помощи. На территории больницы есть перинатальный центр, где периодически привлекаются наши врачи. А когда не будет опорной больницы, с работы выключится ургенция - неотложная медицинская помощь. Плановая и другая помощь будет предоставляться", - рассказал Игорь Кухарук.
Собственные аргументы высказал и заведующий хирургическим отделением больницы Александр Кулиш: "Больница №2 предоставляет хирургическую помощь неотложную и плановую жителям Богунского района и окружающих населенных пунктов. А это более 120 тысяч жителей. Учитывая местоположение больницы возле дороги из Киева, то мое мнение таково: если случится какая-то неотложная ситуация, например, травма, то человека придется везти через весь город. А за это время мы можем предоставить высококвалифицированную медицинскую помощь и сохранить ему жизнь и здоровье"
.
По словам заместителя Житомирского городского председателя Марии Мисюровой, городской совет подготовил письмо к главе облгосадминистрации Виталию Бунечко
, в котором требует внести больницу №2 в перечень опорных.
"К большому сожалению, не было учтено ни мнение общества, ни спрос населения, ни житомирской городской власти и его исполкома. Мы направили обращение к председателю ОГА учесть все это. Вторая больница должна быть опорной. Она имеет все приоритеты и требования, которые должны быть. Если больница №2 не будет опорной, возможно, что ургентные случаи будут доставлять в другие больницы. О закрытии не может быть и речи", - рассказала заместитель мэра.
По словам директора областного центра общественного здоровья Александра Зарицкого, беспокойство врачей и чиновников городского совета излишни.
"Для больницы №2 это неплохо. Это не значит, что больница будет закрыта и не будет оказывать ургентную помощь. Она заключит соглашение с Национальной службой здоровья на хирургическую или на ургентную помощь, и будет работать в круглосуточном режиме. Врачи будут получать повышенные зарплаты в соответствии с коэффициентом, который предоставляется больницам, которые оказывают круглосуточную медицинскую помощь. Я не вижу никаких вызовов, кроме желания некоторых улучшить свой имидж на фоне тех проблем, которые есть"
, - уверен Зарицкий.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская городская больница №2 имени Павлусенко, несмотря на второе место в рейтинге USAID, не попала в перечень опорных больниц района
.
Вторую горбольницу Житомира закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций
на зарплату 1го врача можно прокормить трёх проукрайинських блогэр1в.