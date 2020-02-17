Вторую горбольницу Житомира закрывать не собираются, но могут лишить некоторых функций

"Здесь происходят все виды операций: хирургические, гинекологические, травматологические. Достаточно мощные и другие отделения, а также очень мощное приемное отделение, оснащенное необходимой аппаратурой для оказания ургентной помощи. На территории больницы есть перинатальный центр, где периодически привлекаются наши врачи. А когда не будет опорной больницы, с работы выключится ургенция - неотложная медицинская помощь. Плановая и другая помощь будет предоставляться", - рассказал Игорь Кухарук.

"К большому сожалению, не было учтено ни мнение общества, ни спрос населения, ни житомирской городской власти и его исполкома. Мы направили обращение к председателю ОГА учесть все это. Вторая больница должна быть опорной. Она имеет все приоритеты и требования, которые должны быть. Если больница №2 не будет опорной, возможно, что ургентные случаи будут доставлять в другие больницы. О закрытии не может быть и речи", - рассказала заместитель мэра.