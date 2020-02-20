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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Февраль » 20 » 08:35:48

После зачистки на Житомирщине незаконных АЗС увеличились поступления от легальных заправок

Сегодня, 08:51:48 604 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После зачистки на Житомирщине незаконных АЗС увеличились поступления от легальных заправок

 После закрытия в Житомирской области нелегальных заправок увеличились поступления в местные бюджеты от АЗС, работающих легально. Об этом сообщили 19 февраля во время заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами в Житомирской области.

«Работа законных АЗС способствует увеличению поступлений в местные бюджеты. Это трудоустройство людей, официальная заработная плата, налоги, направляемые на развитие социальной инфраструктуры», - отметил заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко.

По информации Главного управления Государственной налоговой службы в области, уже на 74% увеличились поступления от легальных АЗС. 437 тыс. грн получили в январе 2020 года от выдачи лицензий.

Всего в области проверили почти 250 АЗС, 29 из которых закрыли. Каждый может сообщить о фактах деятельности незаконных автозаправочных станций на территории Житомирской области на «горячую линию» по телефону: (0412) 47-46-33.
Тэги: проверка, АЗС, Житомирская область
Комментариев: 1
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 12:49:06, Сегодня
0

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