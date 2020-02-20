После закрытия в Житомирской области нелегальных заправок увеличились поступления в местные бюджеты от АЗС, работающих легально. Об этом сообщили 19 февраля во время заседания Центра по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами в Житомирской области.
«Работа законных АЗС способствует увеличению поступлений в местные бюджеты. Это трудоустройство людей, официальная заработная плата, налоги, направляемые на развитие социальной инфраструктуры»
, - отметил заместитель председателя ОГА Владимир Федоренко.
По информации Главного управления Государственной налоговой службы в области, уже на 74% увеличились поступления от легальных АЗС. 437 тыс. грн получили в январе 2020 года от выдачи лицензий.
Всего в области проверили почти 250 АЗС, 29 из которых закрыли. Каждый может сообщить о фактах деятельности незаконных автозаправочных станций на территории Житомирской области на «горячую линию» по телефону: (0412) 47-46-33
.
После зачистки на Житомирщине незаконных АЗС увеличились поступления от легальных заправок