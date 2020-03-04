В Житомире пьяная ссора возлюбленных закончилась поножовщиной и больницей

В Житомире семейная ссора едва не закончилась убийством: мужчина нанес ножевое ранение сожительнице. События разворачивались ночью 4 марта в одном из частных домов города. Об этом "ЖЖ
" рассказали в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"Около 00:05 между женщиной и 55-летним мужчиной возник внезапный конфликт, которому предшествовало совместное употребление спиртного. В разгар эмоций он схватился за нож, однако, поняв, что натворил, сразу вызвал скорую медицинскую помощь"
, - информирует полиция.
Пострадавшую срочно госпитализировали в хирургическое отделение больницы. По имеющейся информации, у женщины проникающее ранение грудной клетки.
Полицейские, которые работали на месте происшествия, задержали мужчину, а также провели осмотр квартиры и изъяли ряд вещественных доказательств.
Мужчине за содеянное грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Бьет значит любит??
Ну так жрите.
Вы же не понимаете нормального отношения к себе.
Вам нужны рядом ублюдки, а не нормальные.
Вы же не понимаете нормальных отношений, для вас нормальные люди подозрительны, вам нужны пьяные ублюдки.
начинается будто "семейная пара" а потом "ранение сожительнице"..
если они семейная пара тогда нанес жене..
а если она сожительница - тогда какая ж это семейная пара.. ниче не понятно