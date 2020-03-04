Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 04.03.2020    18:45:46
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 4 » 11:08:47

В Житомире пьяная ссора возлюбленных закончилась поножовщиной и больницей

Сегодня, 11:22:47 838 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире пьяная ссора возлюбленных закончилась поножовщиной и больницей

 В Житомире семейная ссора едва не закончилась убийством: мужчина нанес ножевое ранение сожительнице. События разворачивались ночью 4 марта в одном из частных домов города. Об этом "ЖЖ" рассказали в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

"Около 00:05 между женщиной и 55-летним мужчиной возник внезапный конфликт, которому предшествовало совместное употребление спиртного. В разгар эмоций он схватился за нож, однако, поняв, что натворил, сразу вызвал скорую медицинскую помощь", - информирует полиция.

Пострадавшую срочно госпитализировали в хирургическое отделение больницы. По имеющейся информации, у женщины проникающее ранение грудной клетки.

Полицейские, которые работали на месте происшествия, задержали мужчину, а также провели осмотр квартиры и изъяли ряд вещественных доказательств.

Мужчине за содеянное грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Тэги: полиция, покушение, ссора, Житомир
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:28:53, Сегодня [Материал]
+3

"Пьяная ссора возлюбленных" - как романтично...
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:40:51, Сегодня [Материал]
+2

Как там у женщин Украины?
Бьет значит любит??
Ну так жрите.
Вы же не понимаете нормального отношения к себе.
Вам нужны рядом ублюдки, а не нормальные.
Вы же не понимаете нормальных отношений, для вас нормальные люди подозрительны, вам нужны пьяные ублюдки.
bender123
3 vasya (bender123)   • 17:05:31, Сегодня [Материал]
0

чет не понял из статьи..
начинается будто "семейная пара" а потом "ранение сожительнице"..
если они семейная пара тогда нанес жене..
а если она сожительница - тогда какая ж это семейная пара.. ниче не понятно
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus