Житомирянка всадила нож в своего возлюбленного: от полученных ранений мужчина умер

В Житомире полиция расследует убийство женщиной сожителя. Инцидент произошел на днях в одном из общежитий города. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Поступило сообщение от работников "скорой" о ранении жителя одного из житомирских общежитий. Медики констатировали смерть 45-летнего мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. На теле погибшего обнаружили ранения грудной клетки и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы", - информируют правоохранители.
Предварительно установлено, что в тот день погибший вместе с 27-летней сожительницей принимали гостей и употребляли спиртное. Уже вечером, оставшись наедине, сожители поссорились. Конфликт перерос в выяснение отношений, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом.
Полицейские задержали сожительницу погибшего. Следователи объявили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Согласно действующему законодательству женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.