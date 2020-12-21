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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 21 » 12:29:31

Житомирянка всадила нож в своего возлюбленного: от полученных ранений мужчина умер

Вчера, 13:05:31 1945 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка всадила нож в своего возлюбленного: от полученных ранений мужчина умер

 В Житомире полиция расследует убийство женщиной сожителя. Инцидент произошел на днях в одном из общежитий города. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Поступило сообщение от работников "скорой" о ранении жителя одного из житомирских общежитий. Медики констатировали смерть 45-летнего мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житомирского отдела полиции. На теле погибшего обнаружили ранения грудной клетки и направили для проведения судебно-медицинской экспертизы", - информируют правоохранители.


Предварительно установлено, что в тот день погибший вместе с 27-летней сожительницей принимали гостей и употребляли спиртное. Уже вечером, оставшись наедине, сожители поссорились. Конфликт перерос в выяснение отношений, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом.

Полицейские задержали сожительницу погибшего. Следователи объявили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Согласно действующему законодательству женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: полиция, ссора, Житомир, убийство
Комментариев: 3
viking62
1 viking (viking62)   • 15:17:28, Вчера [Материал]
-1

Хорошая девочка!
melan
2 melan (melan)   • 15:32:57, Вчера [Материал]
0

Черезмерное употребление "синьки" из ангелочка может сделать черта.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:29:57, Вчера [Материал]
0

Нож это банально....недавно мужщине топор между лопаток засадили и Он самостоятельно дошёл до больницы
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