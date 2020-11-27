В Житомире работник стоматологической клиники пытался убить свою начальницу

"19 ноября в полицию поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии жительницы областного центра, 1958 года рождения. Во время проверки информации выяснилось, что женщину нашли без сознания в рабочем кабинете ее стоматологической клиники с тяжелыми травмами головы и глаза", - информирует ГУНП.

"По имеющейся информации, между потерпевшей и мужчиной возник конфликт на почве рабочих отношений и долговых обязательств последнего. 27 ноября оперативники задержали 28-летнего мужчину по обоснованному подозрению в травмировании с целью убийства директора из корыстных побуждений. Во время неотложных обысков в нескольких местах были изъяты свидетельства его причастности к уголовному деянию", - отмечают правоохранители.