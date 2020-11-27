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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 27 » 15:31:47

В Житомире работник стоматологической клиники пытался убить свою начальницу

Сегодня, 16:09:47 1003 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире работник стоматологической клиники пытался убить свою начальницу

 В Житомире директора стоматологического центра обнаружили в кабинете с тяжелыми травмами головы. Правоохранителям удалось установить, что женщину пытался убить работника этой же клиники. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"19 ноября в полицию поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии жительницы областного центра, 1958 года рождения. Во время проверки информации выяснилось, что женщину нашли без сознания в рабочем кабинете ее стоматологической клиники с тяжелыми травмами головы и глаза", - информирует ГУНП.




Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь и проведены оперативные вмешательства. Сейчас состояние женщины, по прогнозам врачей, стабильное.

В результате проведенной работы полицейским удалось установить причастность к событию жителя Житомира, который работал в этой же клинике.
 

"По имеющейся информации, между потерпевшей и мужчиной возник конфликт на почве рабочих отношений и долговых обязательств последнего. 27 ноября оперативники задержали 28-летнего мужчину по обоснованному подозрению в травмировании с целью убийства директора из корыстных побуждений. Во время неотложных обысков в нескольких местах были изъяты свидетельства его причастности к уголовному деянию", - отмечают правоохранители.


Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненное заключение.
Тэги: стоматология, покушение, Житомир, полиция
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