Били по голове, а глаз проткнули ножницами: подробности нападения на директора житомирской стоматклиники

"Обстановка свидетельствовала о том, что она просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а дальше она упала от удара, и фактически потеряла сознание. Следователи квалифицируют дело как покушение на убийство, то есть были выполнены все действия, чтобы лишить человека жизни. И мотив об этом свидетельствует и травмы, которые были нанесены", - отмечает пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.