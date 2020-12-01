Били по голове, а глаз проткнули ножницами: подробности нападения на директора житомирской стоматклиники

Женщину без сознания нашла бухгалтер клиники. Никто не видел и не слышал, как все произошло. Сначала думали, что это несчастный случай: будто директор упала и нахромилась на ножницы. Они торчали в глазу.
Коллеги вызвали скорую, пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы.
Следователи, прибывшие на место, несчастный случай сразу отвергли. По характеру травм было понятно, директора кто-то пытался убить. Из кабинета ничего не пропало. Подозрения пали на работника этой же клиники, 28-летнего стоматолога-ортопеда.
"Обстановка свидетельствовала о том, что она просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а дальше она упала от удара, и фактически потеряла сознание. Следователи квалифицируют дело как покушение на убийство, то есть были выполнены все действия, чтобы лишить человека жизни. И мотив об этом свидетельствует и травмы, которые были нанесены", - отмечает пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
В полиции предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники якобы из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку.
"Потерпевшая положительно к нему относилась. Но действительно занимала ему деньги. Кроме того, появились у него долговые обязательства из-за его недобросовестности в работе. Владелице (клиники - ред.) стало известно, что мужчина недобросовестно обходился со средствами от клиентов", - говорят в полиции.
Сын потерпевшей Сергей Яремчук говорит - ни с кем из подчиненных мать не конфликтовала.
"Это зверь и изверг. Он присваивал наверное деньги. Несколько раз его видел, даже не могу сказать, что это за человек. У нее (потерпевшей матери - ред.) очень много друзей, знакомых, все в шоке", - рассказывает мужчина.
Молодого врача сейчас держат под стражей, ему инкриминируют покушение на убийство.