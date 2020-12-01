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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 1 » 08:58:11

Били по голове, а глаз проткнули ножницами: подробности нападения на директора житомирской стоматклиники

Вчера, 09:03:00 3099 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Били по голове, а глаз проткнули ножницами: подробности нападения на директора житомирской стоматклиники

 В Житомире 62-летнюю женщину, директора стоматологической клиники, нашли в собственном кабинете без сознания и в луже крови. Ее били тяжелым предметом по голове, а глаз проткнули ножницами.

В покушении на убийство подозревают врача-стоматолога этой же клиники, передает ТСН.

Женщину без сознания нашла бухгалтер клиники. Никто не видел и не слышал, как все произошло. Сначала думали, что это несчастный случай: будто директор упала и нахромилась на ножницы. Они торчали в глазу.

Коллеги вызвали скорую, пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы.

Следователи, прибывшие на место, несчастный случай сразу отвергли. По характеру травм было понятно, директора кто-то пытался убить. Из кабинета ничего не пропало. Подозрения пали на работника этой же клиники, 28-летнего стоматолога-ортопеда.
 

"Обстановка свидетельствовала о том, что она просто сидела в кабинете и наносила себе макияж, а дальше она упала от удара, и фактически потеряла сознание. Следователи квалифицируют дело как покушение на убийство, то есть были выполнены все действия, чтобы лишить человека жизни. И мотив об этом свидетельствует и травмы, которые были нанесены", - отмечает пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.


В полиции предполагают, что молодой врач пытался убить директора клиники якобы из-за долгов. Он занимал у нее деньги на свадьбу и скрывал выручку.
 

"Потерпевшая положительно к нему относилась. Но действительно занимала ему деньги. Кроме того, появились у него долговые обязательства из-за его недобросовестности в работе. Владелице (клиники - ред.) стало известно, что мужчина недобросовестно обходился со средствами от клиентов", - говорят в полиции.

 

Сын потерпевшей Сергей Яремчук говорит - ни с кем из подчиненных мать не конфликтовала.

"Это зверь и изверг. Он присваивал наверное деньги. Несколько раз его видел, даже не могу сказать, что это за человек. У нее (потерпевшей матери - ред.) очень много друзей, знакомых, все в шоке", - рассказывает мужчина.

Молодого врача сейчас держат под стражей, ему инкриминируют покушение на убийство.
Тэги: Житомир, стоматология, покушение
Комментариев: 7
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:58:42, Вчера [Материал]
+2

жесть.......больные люди.... а деньги одалживать вообще нельзя, и проблем меньше будет.
Читатель
2 Дмитрий (Читатель)   • 11:18:22, Вчера [Материал]
+1

"Стоматолог-костолом". Сюжет для триллера.
Zefir
3 Моє місто (Zefir)   • 13:02:00, Вчера [Материал]
-2

Дмітрій! А якщо зясується, що цей лікар не винен. Ви вибачитесь тут на ЖЖ?
Dezmond
4 Евгений (Dezmond)   • 13:24:37, Вчера [Материал]
0

Стоматолог-ортопед? Такое вообще бывает?)) Подозреваю, что имелось ввиду стоматолог-ортодонт)
Олена2807
6 Олена (Олена2807)   • 19:11:58, Вчера [Материал]
+1

Є така спеціальність. По-простому- протезист.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:09:25, Вчера [Материал]
-1

Это маньяк ! Засунуть человеку ножницы в глаз...представили? поэтому сын и обозвал его чудовищем. но это всё сплошь и рядом. Житомирские патрульные полицейские забили в наручники водителя Петю Ярмака держали за руки и тыкали Ему в живот палку по очереди, чем нанесли страшнейшие увечья ввнутренних органов. Было сшито 13 меттров кишки, 70 сантиметров отрезали кишки . удалена желчь и поджелудочная, сшита печень. Человека сразу посадили на инсулин (поджелудочная регулирует сахар в крови). Пэтому человек с ножницами и люди в форме полицейских -это уже целых четыре маньяка. Не четыре. а пьять Чикотил. А руководство полиции прячет фамилии этих чудовищ. А для чего?
Arina1985
7 Арина (Arina1985)   • 22:41:10, Вчера [Материал]
0

Нелюдь. То, что он совершил, просто ужасно. Неужели рука не дрогнула калечить эту женщину? Как такие мысли вообще приходят людям в голову? Страшно и дико.
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