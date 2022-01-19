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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 19 » 17:20:29

В Житомире полицейский спецназ задержал мужчину, который хотел отравить беременную жену. ВИДЕО

Сегодня, 17:20:29 324 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире полицейский спецназ задержал мужчину, который хотел отравить беременную жену. ВИДЕО

 В Житомире вблизи железнодорожного вокзала спецназовцы КОРДа задержали 41-летнего жителя Коростеня. Как сообщили в полиции, мужчина планировал отравить свою беременную жену.
 

"Замысел коростенца совершить тяжкое уголовное деяние полицейские разоблачили во время проверки имеющейся у них информации. В ходе документирования действий мужчины, которое длилось чуть больше недели, оперативники полиции собрали достаточно показаний и сведений для подтверждения подготовки к убийству. Так, удалось выяснить, что жена коростенца находится в беременном состоянии, однако из-за личных неприязненных отношений мужчина задумал избавиться от нее, отравив медицинскими препаратами", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.




Отмечается, что 19 января коростенец приехал в Житомир, где приобрел сильнодействующие лекарства, свободная продажа которых ограничена. 

"Медикаменты при нем изъяли, в дальнейшем их направят на экспертное исследование", - добавили в полиции.

Фото: полиция


О задержанном известно, что он является обвиняемым в совершении грабежа и причинении тяжких телесных повреждений. Сейчас идет судебное разбирательство для определения ему приговора за содеянное.

Мужчина взят под стражу. Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины.
 
Тэги: покушение, жена, Житомир, отравление
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:00:13, Сегодня [Материал]

я правильно понял, что мужика, которого обвиняют в грабеже и нанесении тяжких телесных отпустили под "личное обязательство", как алкогетьмана новостью ниже?

а он вместо того, чтобы стать на лыжи решил травануть супружницу.....
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