В Житомире полицейский спецназ задержал мужчину, который хотел отравить беременную жену. ВИДЕО

В Житомире вблизи железнодорожного вокзала спецназовцы КОРДа задержали 41-летнего жителя Коростеня. Как сообщили в полиции, мужчина планировал отравить свою беременную жену.
"Замысел коростенца совершить тяжкое уголовное деяние полицейские разоблачили во время проверки имеющейся у них информации. В ходе документирования действий мужчины, которое длилось чуть больше недели, оперативники полиции собрали достаточно показаний и сведений для подтверждения подготовки к убийству. Так, удалось выяснить, что жена коростенца находится в беременном состоянии, однако из-за личных неприязненных отношений мужчина задумал избавиться от нее, отравив медицинскими препаратами", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Отмечается, что 19 января коростенец приехал в Житомир, где приобрел сильнодействующие лекарства, свободная продажа которых ограничена.
"Медикаменты при нем изъяли, в дальнейшем их направят на экспертное исследование", - добавили в полиции.
Фото: полиция
О задержанном известно, что он является обвиняемым в совершении грабежа и причинении тяжких телесных повреждений. Сейчас идет судебное разбирательство для определения ему приговора за содеянное.
Мужчина взят под стражу. Предварительная правовая квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса Украины.