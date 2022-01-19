В Житомире полицейский спецназ задержал мужчину, который хотел отравить беременную жену. ВИДЕО

"Замысел коростенца совершить тяжкое уголовное деяние полицейские разоблачили во время проверки имеющейся у них информации. В ходе документирования действий мужчины, которое длилось чуть больше недели, оперативники полиции собрали достаточно показаний и сведений для подтверждения подготовки к убийству. Так, удалось выяснить, что жена коростенца находится в беременном состоянии, однако из-за личных неприязненных отношений мужчина задумал избавиться от нее, отравив медицинскими препаратами", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.