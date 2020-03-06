Правоохранители задержали в столице банду домушников, которые подозреваются в кражах из квартир в Житомире и еще в нескольких регионах страны. Полиция начала розыск преступников после квартирной кражи, произошедшей 28 февраля.
"В полицию обратилась житомирянка с сообщением об ограблении. Ее сын, вернувшись в обеденный перерыв домой, обнаружил в квартире двух незнакомцев. Оба, увидев парня, бросились бежать, однако при этом забрали стоимостный женский браслет из золота. По данному факту полицейские Житомирского отдела полиции начали уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Парень смог описать внешность подозреваемых"
, - сообщает ГУНП Житомирщины.
На след предполагаемых преступников правоохранители вышли в Киеве. 5 марта на одной из улиц столицы они задержали подозреваемых. Мужчин, как выяснилось уроженцев кавказского региона, доставили в Житомирский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.
Один из них 1980, другой - 1985 года рождения, оба уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж и грабежей.
Полицейские подозревают мужчин еще к нескольким кражам из квартир в Житомире. Кроме того, устанавливается участие мужчин в подобных преступлениях на территории Киевской, Черниговской, Одесской и других областей Украины.
Задержана банда «гастролеров», которая обворовывала квартиры в Житомире. ФОТО