«Все перечеркнул черный BMW»: появились подробности ужасного ДТП на Житомирщине

На автотрассе Житомир – Черновцы 9 марта произошло ужасное ДТП – столкнулись "лоб в лоб" два легковых автомобиля. В результате аварии погибли четверо человек
. Среди них была Алена С. вместе с годовалой дочерью Эмили.
Женщина ехала из Хмельницкого в аэропорт Киева на такси, чтобы оттуда лететь к мужу в Италию. Эмили была единственным и долгожданным ребенком Алены, рассказала OBOZREVATEL
сестра погибшей Анна Супрун.
"Теперь их нет. Это так больно!"
– говорит женщина.
Выжил всего один
Анна сообщила, что сестра с дочерью гостила у нее два месяца. В аэропорт семья попросила отвезти знакомого таксиста. Поскольку в автомобиле Daewoo Lanos не было детского кресла
, решили ехать в Киев на небольшой скорости. Расстояние в 100 км от Хмельницкого до Любара, по словам Анны, водитель покрыл за 1 час 45 минут.
"Летом я собиралась в гости к Алене в Италию. У нас было столько планов... Но все перечеркнул черный BMW", – отметила Анна.
По данным полиции, авария произошла из-за того, что 23-летний водитель BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения
, где лоб в лоб столкнулся с Lanos, в котором находилась Алена с дочерью.
В итоге женщина и оба водителя погибли на месте происшествия. Ребенка медики доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. В ДТП выжил лишь 25-летний пассажир BMW, его состояние на сегодня тяжелое.
Нетрезвое вождение?
Сестра погибшей говорит, что водитель BMW несся по населенному пункту на большой скорости.
"Со мной связывались очевидцы ДТП, которые сообщили, что стрелка спидометра в авто остановилась на отметке 150 км/час. Есть люди, которые утверждают, что водитель BMW был в нетрезвом состоянии"
, – уточнила она.
Анна уверяет, что будет делать все от нее зависящее, чтобы расследование трагедии было объективным.
"Водитель, который вез мою сестру с племянницей, честно выполнял свою работу. Он послушал мою просьбу и вез пассажиров с невысокой скоростью. У него самого осталось двое детей 8 и 12 лет", – отметила Супрун.
В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что результатов экспертизы на наличие алкоголя у водителей еще нет. Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 3 УК Украины(нарушение правил безопасности дорожного движения).
Быстро или медленно какая разница. Нарушение правил однозначно, и как факт трагедия. Правила это не хотелка каких то чиновников, они написаны кровью. И была ли пристегнута пассажирка??? Как не прискорбно, но их уже не вернуть, соболезнования родственникам.