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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 9 » 10:58:43

Страшное ДТП на Житомирщине, которое унесло жизни 4 человек, спровоцировал инспектор полиции

Сегодня, 11:21:43 1009 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Страшное ДТП на Житомирщине, которое унесло жизни 4 человек, спровоцировал инспектор полиции

 За рулем автомобиля Mitsubishi, который спровоцировал смертельное ДТП на Житомирщине, находился инспектор полиции. Об этом 9 июня проинформировала полиция Житомирской области.

"В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделение полиции. Поэтому о происшествии сообщено Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования", - отмечает ГУ Нацполиции.

Как сообщал "Журнал Житомира", утром 8 июня в Овручском районе водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра.

В дорожно-транспортном происшествии погибли все, кто находился в Daewoo Lanos: трое взрослых и ребенок.

Сейчас водитель Mitsubishi задержан, проводится служебное расследование.

Тэги: полиция, Житомирщина, дтп
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 12:29:14, Сегодня [Материал]
+2

Коли вже того Авакова виженутиь?
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