Страшное ДТП на Житомирщине, которое унесло жизни 4 человек, спровоцировал инспектор полиции

За рулем автомобиля Mitsubishi, который спровоцировал смертельное ДТП на Житомирщине, находился инспектор полиции. Об этом 9 июня проинформировала полиция Житомирской области.
"В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделение полиции. Поэтому о происшествии сообщено Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования"
, - отмечает ГУ Нацполиции.
Как сообщал "Журнал Житомира
", утром 8 июня в Овручском районе водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра.
В дорожно-транспортном происшествии погибли все, кто находился в Daewoo Lanos
: трое взрослых и ребенок.
Сейчас водитель Mitsubishi задержан, проводится служебное расследование.