BMW на скорости влетел в такси с пассажирами — трое погибли на месте, девочка из Италии умерла в реанимации

В понедельник, 9 марта, утром на автотрассе Житомир – Черновцы произошло смертельное ДТП — столкнулись «лоб в лоб» два легковых автомобиля: Daewoo Lanos и BMW 523.
Погибли оба водителя легковушек и ехавшие в Daewoo мамочка с годовалой дочерью. Юный пассажир BMW (14-16 лет) госпитализирован. Столкновение оказалось столь сильным, что пострадавших из авто доставали спасатели, с помощью троса и специального оборудования,
– сообщает «Журнал Житомира
» cо ссылкой на пресс-центр ГСЧС и Национальной полиции в Житомирской области.
По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, – рассказали в Национальной полиции.
Кто пострадал?
От полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя (водитель BMW, 1994 года рождения, и водитель Lanos, 1976 года рождения) и пассажир Daewoo Lanos — гражданка Украины, 1985 года рождения.
Вместе с ней в машине ехал её ребёнок — девочка, 1 год и 3 месяца, гражданка Италии. Малышка также умерла — чуть позже, в реанимационном отделении больницы. Травмы ребёнка оказались несовместимы с жизнью.
Серьёзно травмирован пассажир BMW 523 — житель села Громада /Любарский район, Житомирская область/, 1994 (1996 – по данным пресс-центра ГСЧС) года рождения. Сейчас он в больнице, под постоянным надзором врачей.
Погибшая женщина вместе с дочерью ехала из Хмельницкой области в столичный аэропорт, возвращалась от родственников, и воспользовалась услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области. Они должны были вылететь за границу.
На месте происшествия работали медики Скорой помощи, спасатели, патрульная полиция и следственно-оперативные группы Любарского и Главного управления Национальной полиции в области. Открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Все обстоятельства этого ужасного ДТП зафиксированы, полиция продолжает расследование.
Фото с места происшествия:
BMW на скорости влетел в такси с пассажирами — трое погибли на месте, девочка из Италии умерла в реанимации
И вот сыночек понял, что ему НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! И начал "летать". Вот и долетался, и с собой еще троих забрал.
Не так ли, RaID?;)
Вот так из за одного дебила столько горя.
А у нас - виновата именно система, которая допускает дебилов за руль.