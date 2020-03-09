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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 9 » 19:59:21

BMW на скорости влетел в такси с пассажирами — трое погибли на месте, девочка из Италии умерла в реанимации

Вчера, 20:02:21 2992 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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BMW на скорости влетел в такси с пассажирами — трое погибли на месте, девочка из Италии умерла в реанимации

 В понедельник, 9 марта, утром на автотрассе Житомир – Черновцы произошло смертельное ДТП — столкнулись «лоб в лоб» два легковых автомобиля: Daewoo Lanos и BMW 523.

Погибли оба водителя легковушек и ехавшие в Daewoo мамочка с годовалой дочерью. Юный пассажир BMW (14-16 лет) госпитализирован. Столкновение оказалось столь сильным, что пострадавших из авто доставали спасатели, с помощью троса и специального оборудования,
– сообщает «Журнал Житомира» cо ссылкой на пресс-центр ГСЧС и Национальной полиции в Житомирской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, – рассказали в Национальной полиции.
 

Кто пострадал?

От полученных травм на месте происшествия погибли оба водителя (водитель BMW, 1994 года рождения, и водитель Lanos, 1976 года рождения) и пассажир Daewoo Lanos — гражданка Украины, 1985 года рождения.

Вместе с ней в машине ехал её ребёнок — девочка, 1 год и 3 месяца, гражданка Италии. Малышка также умерла — чуть позже, в реанимационном отделении больницы. Травмы ребёнка оказались несовместимы с жизнью.

Серьёзно травмирован пассажир BMW 523 — житель села Громада /Любарский район, Житомирская область/, 1994 (1996 – по данным пресс-центра ГСЧС) года рождения. Сейчас он в больнице, под постоянным надзором врачей.

Погибшая женщина вместе с дочерью ехала из Хмельницкой области в столичный аэропорт, возвращалась от родственников, и воспользовалась услугами водителя такси, 1976 года рождения, жителя Хмельницкой области. Они должны были вылететь за границу.

На месте происшествия работали медики Скорой помощи, спасатели, патрульная полиция и следственно-оперативные группы Любарского и Главного управления Национальной полиции в области. Открыто уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Все обстоятельства этого ужасного ДТП зафиксированы, полиция продолжает расследование. 
 

Фото с места происшествия:

BMW на скорости влетел в такси с пассажирами

 

BMW на скорости влетел в такси с пассажирами

BMW на скорости влетел в такси с пассажирами
 

BMW на скорости влетел в такси с пассажирами

Тэги: дтп, полиция, любар, такси, BMW
Комментариев: 10
luda-zt
1 Ludmila G (luda-zt)   • 21:14:42, Вчера [Материал]
+1

Ужасная трагедия.
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:25:46, Вчера [Материал]
+2

Обычный день в истории государства победившего воровства, взяточничества и кумовства, в котором права покупаются без экзаменов, водители крутых авто с крутыми номемерами неприкасаемы, "Кропачевы" не сидят, убийцы на авто отмазываются, а послемайданная новая дополиция делает селфи.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 21:32:15, Вчера [Материал]
+1

В БМВ подушки безпеки спрацювали, але водій загинув. Уявіть якої сили був удар і швидкість.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:21:18, Вчера [Материал]
0

думаю, что 50 км/ч ;) Ведь недопустит же послемайданная полиция превышения скорости, не так?;)) RaID подтвердит;))
Dmitry
6 Dmitry (Dmitry)   • 23:23:50, Вчера [Материал]
-1

Угомонись. Люди погибли, а ты тут дерьмом брызжешь.
Antisvinomir1
7 Johnny (Antisvinomir1)   • 23:32:38, Вчера [Материал]
+3

А тебе сказать, ПОЧЕМУ люди погибли? Потому, что в своем время быдлопапик на ворованное бабло купил своему сыночку Бумер, а потом купил права, а потом, когда сыночек попадался , кум/сват/брат его отмазывали и так далее.

И вот сыночек понял, что ему НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! И начал "летать". Вот и долетался, и с собой еще троих забрал.
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 23:21:14, Вчера [Материал]
0

И будет быдло на BMW убивать вас до тех пор, пока ПРАВДА будет вызывать у украинства лишь желание поставить минус;)

Не так ли, RaID?;)
melan
8 melan (melan)   • 09:58:46, Сегодня [Материал]
+2

.....водитель BMW не справился с управлением....
Вот так из за одного дебила столько горя.
Mykhailo
9 Михаил (Mykhailo)   • 10:18:51, Сегодня [Материал]
+1

В Германии дебил непременно сдавал бы идиотентест (а это оччень сложно и дорого), не помогло бы - ещё раз, лишился бы прав, сел в тюрьму - итог: все живы.
А у нас - виновата именно система, которая допускает дебилов за руль.
Hoakina
10 Марина (Hoakina)   • 12:44:32, Сегодня [Материал]
-2

На 11. та ні, голубе, майдан був за євроінтеграцію, а значить, за закони ЄС. Тому не треба ліпити сюди це.
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