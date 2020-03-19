19 марта в Житомире провели рейдовую проверку общественного транспорта. К проверке подключились представители управления транспорта городского совета, патрульной полиции и Укртрансбезопасности.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в мэрии, рейдовая группа проверяла соблюдение санитарного состояния в салонах ТС и требований Кабмина, касающихся ограничений количества пассажиров. Было проверено 56 транспортных средств (маршруты №44, 25, 4, 3, 26, 147, 110, 126).
"Проверкой установлено, что салоны автобусов дезинфицируются ежедневно и проводится влажная уборка. Выпуск транспорта осуществляется в плановом режиме. В электротранспорте также осуществляется перевозка пассажиров до 10 человек", - информирует городской совет.
В час пик на проверенных автобусах наблюдалось превышение перевозки более 10 пассажиров. Такие водители получили первые предупреждения.
Также из обнаруженных недостатков: не у всех водителей общественного транспорта и кондукторов в электротранспорте есть защитные маски.
ФОТО: Житомирский горсовет
Водители без масок и забитые маршрутки: в Житомире устроили проверку общественного транспорта. ФОТО