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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 19 » 13:03:24

Водители без масок и забитые маршрутки: в Житомире устроили проверку общественного транспорта. ФОТО

Сегодня, 13:23:06 2614 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водители без масок и забитые маршрутки: в Житомире устроили проверку общественного транспорта. ФОТО

 19 марта в Житомире провели рейдовую проверку общественного транспорта. К проверке подключились представители управления транспорта городского совета, патрульной полиции и Укртрансбезопасности.

Как рассказали "Журналу Житомира" в мэрии, рейдовая группа проверяла соблюдение санитарного состояния в салонах ТС и требований Кабмина, касающихся ограничений количества пассажиров. Было проверено 56 транспортных средств (маршруты №44, 25, 4, 3, 26, 147, 110, 126).
 

"Проверкой установлено, что салоны автобусов дезинфицируются ежедневно и проводится влажная уборка. Выпуск транспорта осуществляется в плановом режиме. В электротранспорте также осуществляется перевозка пассажиров до 10 человек", - информирует городской совет.


В час пик на проверенных автобусах наблюдалось превышение перевозки более 10 пассажиров. Такие водители получили первые предупреждения.

Также из обнаруженных недостатков: не у всех водителей общественного транспорта и кондукторов в электротранспорте есть защитные маски.













ФОТО: Житомирский горсовет
Тэги: проверка, общественный транспорт, Житомир
Комментариев: 1
Brody
1 Brody (Brody)   • 15:57:49, Сегодня [Материал]
+2

А когда будут проверяться заведения и уличная торговля едой?Например, сегодня на Грушевского (напротив 103 дома) с 12 часов вовсю продавали пирожки. На них запрет не действует?
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