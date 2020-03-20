Более 60 пожаров за сутки! Спасатели призывают жителей области не сжигать сухую траву

"Тушить такие пожары сложно, ведь высохшая растительность вспыхивает, как факел, и пламя распространяется со скоростью ветра. Также осложняет обуздание таких пожаров и удаленность источников водоснабжения (в частности, водоемов). И тогда, каждый раз спасателям приходится издалека привозить воду пожарными автомобилями, а не непрерывно подавать по рукавных линиях из расположенных рядом источников водоснабжения", - объясняют спасатели.