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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 20 » 17:11:51

Более 60 пожаров за сутки! Спасатели призывают жителей области не сжигать сухую траву

Сегодня, 17:28:51 721 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 60 пожаров за сутки! Спасатели призывают жителей области не сжигать сухую траву

 Ежегодно, после зимы, как только установится сухая и теплая погода, украинцы начинают сжигать прошлогоднюю сухую растительность на сельскохозяйственных угодьях, вдоль транспортных магистралей и даже на территориях частных домовладений в городах и селах.

Эта весна не стала исключением, только за последние сутки в Житомирской области произошло 64 пожара в экосистемах общей площадью 144 га.
 

"Тушить такие пожары сложно, ведь высохшая растительность вспыхивает, как факел, и пламя распространяется со скоростью ветра. Также осложняет обуздание таких пожаров и удаленность источников водоснабжения (в частности, водоемов). И тогда, каждый раз спасателям приходится издалека привозить воду пожарными автомобилями, а не непрерывно подавать по рукавных линиях из расположенных рядом источников водоснабжения", - объясняют спасатели.


Управление ГСЧС Украины в Житомирской области обращается ко всем гражданам: никогда не поджигайте сухую траву в лесу, в поле, огороде и возле своих домов! Будьте осторожны с источниками открытого огня, со спичками и сигаретами.

Если вы заметили небольшое возгорание травы или тлеющую подстилку от заброшенного костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (еще нужно подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно тлеют, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар не можете затушить самостоятельно - позвоните в службу спасения "101", сообщите о найденном очаге возгорания и укажите точное место.

Как сообщал "Журнал Житомира", 19 марта в Житомирской области погиб мужчина, пытаясь сжечь сухую траву.
Тэги: сухая трава, пожар, Житомирская область
Комментариев: 2
Zen_Garden
1 Yuri (Zen_Garden)   • 18:56:47, Сегодня [Материал]
+1

Долбоёбы. Пиздить их надо. Из-за таких уродов дышать нечем, да ещё и угроза пожаров. Вот бы поймать кого-то на горячем.
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 21:29:49, Сегодня [Материал]
+1

с верхних этажей многоэтажек житомира видно как горит полигон. жуткое зрелище, похоже на ядерный гриб, который образует черные тучи
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