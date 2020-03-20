Ежегодно, после зимы, как только установится сухая и теплая погода, украинцы начинают сжигать прошлогоднюю сухую растительность на сельскохозяйственных угодьях, вдоль транспортных магистралей и даже на территориях частных домовладений в городах и селах.
Эта весна не стала исключением, только за последние сутки в Житомирской области произошло 64 пожара в экосистемах общей площадью 144 га.
"Тушить такие пожары сложно, ведь высохшая растительность вспыхивает, как факел, и пламя распространяется со скоростью ветра. Также осложняет обуздание таких пожаров и удаленность источников водоснабжения (в частности, водоемов). И тогда, каждый раз спасателям приходится издалека привозить воду пожарными автомобилями, а не непрерывно подавать по рукавных линиях из расположенных рядом источников водоснабжения", - объясняют спасатели.
Управление ГСЧС Украины в Житомирской области обращается ко всем гражданам: никогда не поджигайте сухую траву в лесу, в поле, огороде и возле своих домов! Будьте осторожны с источниками открытого огня, со спичками и сигаретами.
Если вы заметили небольшое возгорание травы или тлеющую подстилку от заброшенного костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (еще нужно подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Если пожар не можете затушить самостоятельно - позвоните в службу спасения "101", сообщите о найденном очаге возгорания и укажите точное место.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 19 марта в Житомирской области погиб мужчина, пытаясь сжечь сухую траву
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Более 60 пожаров за сутки! Спасатели призывают жителей области не сжигать сухую траву