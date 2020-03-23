Для обсервации житомирян, вернувшихся из-за рубежа, подготовили отельные номера

Жителей Житомира и области, которые возвращаются из-за границы, продолжают встречать на железнодорожном вокзале в Киеве и готовят для них санатории и гостиницы.
Об этом шла речь 23 марта на очередном брифинге в Житомирской ОГА, сообщает Житомир инфо
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«Мы проработали с Виталием Бунечко и сегодня Житомир и Житомирская область встречает людей, которые в 16.10-16.30 прибудут поездом на железнодорожную станцию Киев-Пассажирский. Наши автобусы и наши медицинские работники на вокзале будут готовы встретить житомирян и жителей области. Ориентировочно, нам дали список, этим поездом приедет чуть больше 40 человек. Еще один поезд будет в 12 или час ночи. Его также будем встречать», - сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
По словам начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, за последние дни из-за границы вернулись 52 человека и они находятся под наблюдением семейных врачей.
«Предыдущие, которые уже приехали - это 52 человека, они находятся под наблюдением семейных врачей по своим местами обсервации. Следующим, которые приедут, также будут определены наши ПМСП или амбулатории общей практики семейной медицины, на закрепленных территориях, где будут находиться наши приезжие граждане», - рассказал Николай Суслик.
При этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заверил, что всех встретят и довезут до дома, в случае необходимости. Кто не сможет самоизолироваться дома, может это сделать в санатории «Лесная сказка»: поселиться на обсервацию на 14 дней.
«Более того, уже есть семья, которая изъявила желание самоизолироваться в «Лесной сказке». Они прислушивались к советам, услышали, что уже освобожден санаторий и готово место для обсервации, поэтому приняли решение на 14 дней поселиться там», - рассказал Виталий Бунечко.
В свою очередь мэр Житомира обратился к житомирянам, прибывающих из-за рубежа и сообщил, что в городе также подготовлены гостиничные номера для обсервации.
«Обращаюсь к житомирянам, если у них есть желание не подвергать опасности своих близких, мы проработали с бизнесом и у нас в настоящее время есть приблизительно 20-30 гостиничных номеров в закрытом отеле в Житомире. То есть если есть желающие пройти обсервацию не дома, а отдельно от семьи - мы можем обеспечить проживание в гостинице», - рассказал Сергей Сухомлин.
В заключение начальник УОЗ в Житомирской ОГА Николай Суслик отметил необходимость своевременно сообщать о своих симптомах и контактах с людьми, которые были за границей.
«И самое главное, люди, которые приехали, не должны скрывать определенные симптомы, или контакты, информацию о том, где они были. Потому что они действительно подвергают опасности, в первую очередь, своих близких людей. Если они не хотят открывать подробности всего своего путешествия, лучше изолироваться в те места, где будет врачебное наблюдение и медицинское сопровождение»
, - отметил Николай Суслик.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 20 марта в столице специальная группа медиков встретила житомирян
, которые спецрейсами вернулись в Украину.