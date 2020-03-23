Для обсервации житомирян, вернувшихся из-за рубежа, подготовили отельные номера

«Мы проработали с Виталием Бунечко и сегодня Житомир и Житомирская область встречает людей, которые в 16.10-16.30 прибудут поездом на железнодорожную станцию ​​Киев-Пассажирский. Наши автобусы и наши медицинские работники на вокзале будут готовы встретить житомирян и жителей области. Ориентировочно, нам дали список, этим поездом приедет чуть больше 40 человек. Еще один поезд будет в 12 или час ночи. Его также будем встречать», - сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

«Предыдущие, которые уже приехали - это 52 человека, они находятся под наблюдением семейных врачей по своим местами обсервации. Следующим, которые приедут, также будут определены наши ПМСП или амбулатории общей практики семейной медицины, на закрепленных территориях, где будут находиться наши приезжие граждане», - рассказал Николай Суслик.

«Более того, уже есть семья, которая изъявила желание самоизолироваться в «Лесной сказке». Они прислушивались к советам, услышали, что уже освобожден санаторий и готово место для обсервации, поэтому приняли решение на 14 дней поселиться там», - рассказал Виталий Бунечко.

«Обращаюсь к житомирянам, если у них есть желание не подвергать опасности своих близких, мы проработали с бизнесом и у нас в настоящее время есть приблизительно 20-30 гостиничных номеров в закрытом отеле в Житомире. То есть если есть желающие пройти обсервацию не дома, а отдельно от семьи - мы можем обеспечить проживание в гостинице», - рассказал Сергей Сухомлин.