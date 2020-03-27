В селе под Житомиром в траве обнаружили обгоревший труп мужчины

В селе Лещин Житомирского районе 26 марта произошел пожар - горела трава. Во время тушения местные жители обнаружили рядом с очагом тело мужчины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Возгорание травы у дороги заметили местные жители. Во время самостоятельного тушения подручными средствами граждане обнаружили в траве обгоревшее тело 63-летнего односельчанина"
, - говорят в службе спасения.
Совместными усилиями пожарных и селян пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил 1,5 га сухой травы.
Очевидцы рассказали, что минут за 40 минут до возникновения пожара, они видели как мужчина сидел на траве у дороги. Также они сообщили, что пенсионер злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. При осмотре места происшествия рядом с погибшим специалисты обнаружили пластиковую бутылку, пачку сигарет, спички.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.
Всего за минувшие сутки спасатели 35 раз выезжали на тушение сухой травы, камыша, самосевов. Как результат, огонь уничтожил 68 га территории.