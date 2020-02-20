Под Житомиром огонь сжег несколько гектаров полей и подбирался к домам

В с. Лещин Житомирского района вечером 19 февраля произошло возгорание сухой травы. Очаг возгорания был в 200 метрах от жилых домов. О пожаре спасателям сообщили селяне, которые испугались, что в их домам подберется пламени.
"Они увидели в полной темноте яркое пламя, которое двигалось им навстречу"
, - рассказывают спасатели.
"По прибытию дежурного караула пожарных к месту вызова было установлено, что посреди поля на окраине населенного пункта горит сухая трава на площади 4 га. Также наблюдался сильный ветер. В 200 м от очага возгорания расположены жилые и хозяйственные постройки, к которым могло добраться пламя", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
В 19:20 пожар удалось локализовать, а в 19:55 ликвидировать. Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожено 4 га сухостоя. Дальнейшее распространение пламени спасатели не допустили.
Спасатели призывают граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности во время уборки приусадебных участков, не сжигать сухостой и не разводить костер в ветреную погоду. К возгоранию сухой растительности нередко приводит и выброшенный окурок сигареты. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных событий или ситуаций срочно обращайтесь в Службу спасения по номеру "101".