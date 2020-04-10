Люди продолжают бесконтрольно сжигать сухую растительность на открытых территориях, от которых огонь перекидывается на лесные массивы, жилые и административные здания. В частности, 9 апреля спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Свитын Житомирского района.
"По прибытию специалистов 3-й Государственной пожарно-спасательной части на место происшествия выяснилось, что огонь от сухой травы с поля распространился на лесополосу. Горение проходило на общей площади около 1 га. Первоначально спасатели сосредоточили свои силы на отражение огня от лесопосадки. В 14:11 пожар был локализован"
, - говорят спасатели.
Пока бойцы ГСЧС поехали на дозаправку водой, на расстоянии около 100 м от места пожара неизвестный снова поджег траву.
"Из-за ветреной погоды огонь подошел к 3-м недостроенным деревянным зданиям. Руководитель тушения привлек на помощь дополнительные силы и средства. Совместными усилиями в 17:26 пожар удалось ликвидировать и не допустить переброску пламени на деревья и здания", - информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Всего за сутки в Житомирской области зафиксировано 38 пожаров в экосистемах, половина из которых - это возгорание сухой травы.
Как сообщал "Журнал Житомира
", на Житомирщине вместе с сухой травой сожгли здание сельского совета
.
Под Житомиром не прекращаются пожары: пока спасатели тушили траву, неизвестные устроили еще один поджог
Целеустремленность - генетический код нации. Украинца никогда ничего не остановит. Если украинец решил, что вся округа должна гореть, значит она будет гореть. И никакие пожарные украинцу не помеха.