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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 10 » 12:55:44

Под Житомиром не прекращаются пожары: пока спасатели тушили траву, неизвестные устроили еще один поджог

Сегодня, 13:39:44 715 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром не прекращаются пожары: пока спасатели тушили траву, неизвестные устроили еще один поджог

 Люди продолжают бесконтрольно сжигать сухую растительность на открытых территориях, от которых огонь перекидывается на лесные массивы, жилые и административные здания. В частности, 9 апреля спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Свитын Житомирского района.

"По прибытию специалистов 3-й Государственной пожарно-спасательной части на место происшествия выяснилось, что огонь от сухой травы с поля распространился на лесополосу. Горение проходило на общей площади около 1 га. Первоначально спасатели сосредоточили свои силы на отражение огня от лесопосадки. В 14:11 пожар был локализован", - говорят спасатели.

Пока бойцы ГСЧС поехали на дозаправку водой, на расстоянии около 100 м от места пожара неизвестный снова поджег траву.
 

"Из-за ветреной погоды огонь подошел к 3-м недостроенным деревянным зданиям. Руководитель тушения привлек на помощь дополнительные силы и средства. Совместными усилиями в 17:26 пожар удалось ликвидировать и не допустить переброску пламени на деревья и здания", - информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.


Всего за сутки в Житомирской области зафиксировано 38 пожаров в экосистемах, половина из которых - это возгорание сухой травы.

Как сообщал "Журнал Житомира", на Житомирщине вместе с сухой травой сожгли здание сельского совета.
Тэги: сухая трава, пожар, спасатели, Житомирский район
Комментариев: 2
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 14:25:36, Сегодня [Материал]
+2

"на расстоянии около 100 м от места пожара неизвестный снова поджег траву."

Целеустремленность - генетический код нации. Украинца никогда ничего не остановит. Если украинец решил, что вся округа должна гореть, значит она будет гореть. И никакие пожарные украинцу не помеха.
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 16:53:35, Сегодня [Материал]
0

Зато когда приезжает в Германию, ему такого и в голову не придёт. Потому что соседи-заробитчане быстро объяснят: "Тут полицаи по настоящему работают. Впаяют такой штраф, что будешь клубнику собирать на его оплату всю жизнь, ещё должен останешься".
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