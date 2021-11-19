Во время пожара в частном доме под Житомиром погиб мужчина

В Житомирском районе при пожаре в частном жилом доме погиб мужчина. Инцидент произошел ночью 19 ноября в с. Давыдовка.
Об этом "ЖЖ
" сообщила пресс-служба управления Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"В 01:12 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в с. Давыдовка Житомирского района. На момент прибытия бойцов ГСЧС выяснилось, что огнем охвачены помещения жилого дома и уже произошло распространение на кровлю. В 01:47 пожар локализовали и в 02:38 ликвидировали"
, - информирует ГСЧС.
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили на кухне тело владельца дома без признаков жизни.
По предварительной информации, возгорание произошло по неосторожности во время курения. Окончательная причина пожара устанавливается специалистами.