На Житомирщине пенсионерка с сыном решили сжечь сухостой и едва не погибли. ВИДЕО

В селе Волянщина Житомирской области пожилая женщина и ее сын едва не сгорели заживо на поле из-за поджога сухостоя. Огонь они разожгли сами, говорится в сюжете ТСН.
В полдень мать с сыном на огороде за домом подожгли сухостой. Погода была ветреной и огонь быстро разлетелся по всему полю. Соседка Надежда видела, как мать с сыном поджигают сухостой. А уже через 10 минут огонь перекинулся на ее грядки, загорелась скирда соломы.
Женщина бросилась на огород тушить. В пламени увидела сына соседки с обгоревшими руками.
"Я вижу, что он упал, я взяла его под руки, привела в дом и посадила", - говорит соседка Надежда Ковальчук.
79-летнюю женщину спас другой сосед, который тоже побежал тушить пожар.
"Хотела она потушить, а как там тушить, если такая жара, что подойти близко нельзя. И очевидно, дым этот вдохнула, ей плохо стало и она упала", - говорит односельчанин Константин Остапчук.
Пожилую женщину доставили в областной ожоговый центр. От ее постели не отходят родственники. Журналистов просят не беспокоить, потому что состояние женщины тяжелое.
Люди боятся ответственности за поджог сухостоя и поэтому часто вызывают пожарных поздно, говорят сами спасатели. Так было и в селе Волянщина, где чрезвычайную службу селяне вызвали только тогда, когда поняли, что огонь им самим не обуздать.
"Да, люди боятся звонить, они сами подожгли его. За это предусмотрена административная ответственность", - говорит и.о. руководителя Хорошевского районного сектора ГСЧС в Житомирской области Александр Подобнюк.
От поджогов сухостоя только в Житомирской области погибает два-три человека в год. Десятки получают ожоги. Даже огромные штрафы многих не останавливают. Сезон сжигания сухостоя только начинается - пик будет, когда люди выкопают картофель и начнут сжигать ботву.