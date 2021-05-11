На Житомирщине бабушка, сжигая мусор, едва не подожгла газораспределительный пункт

В Житомирской области пожилая женщина решила сжечь мусор, однако из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую траву. За считанные минуты площадь пожара составила 1 га и огонь подошел к газораспределительному пункту.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС, инцидент произошел 10 мая в с. Кривое Житомирского района.
"По словам очевидцев, в тот день бабушка сжигала мусор на собственном приусадебном участке. Женщина оставила на несколько минут горящие остатки, но этого хватило для быстрого распространения пожара"
, - рассказывают спасатели.
Фото: ГСЧС
Бойцам ГСЧС понадобился час для ликвидации возгорания.
Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожено 1 га сухой травы. Спасатели не допустили распространение пламени на газораспределительный пункт, который находился в 20 м от очага возгорания. К счастью, никто не пострадал.