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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 11 » 12:43:51

На Житомирщине бабушка, сжигая мусор, едва не подожгла газораспределительный пункт

Вчера, 13:02:51 681 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине бабушка, сжигая мусор, едва не подожгла газораспределительный пункт

 В Житомирской области пожилая женщина решила сжечь мусор, однако из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую траву. За считанные минуты площадь пожара составила 1 га и огонь подошел к газораспределительному пункту.

Как сообщили "Журналу Житомира" в областном управлении Государственной службы Украины по ЧС, инцидент произошел 10 мая в с. Кривое Житомирского района.

"По словам очевидцев, в тот день бабушка сжигала мусор на собственном приусадебном участке. Женщина оставила на несколько минут горящие остатки, но этого хватило для быстрого распространения пожара", - рассказывают спасатели.

Фото: ГСЧС


Бойцам ГСЧС понадобился час для ликвидации возгорания.

Вследствие чрезвычайного происшествия огнем уничтожено 1 га сухой травы. Спасатели не допустили распространение пламени на газораспределительный пункт, который находился в 20 м от очага возгорания. К счастью, никто не пострадал.
Тэги: пожар, Житомирщина, сухостой
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