Медикам, борющимся с COVID-19, существенно увеличили зарплату – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19. Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства
.
Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов
, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020-го осуществляется доплата:
"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19"
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики, семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;
- сестра медицинская;
- младшая сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра хозяйка;
- водитель.
, – отметили в пресс-службе Минздрава.
"У зв'язку з успішним подоланням епідемії COVID-19 в Україні, що стало можливим завдяки самовідданій праці медичних працівників, наказую:
1. Скасувати доплату у розмірі трьох посадових окладів для..."
а бабло успеет за врачом?
или так же как за пациентом....
комменты под постом на мордокниге - агонь, даже не успевают цензурировать....