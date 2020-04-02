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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 2 » 10:52:22

Медикам, борющимся с COVID-19, существенно увеличили зарплату – Минздрав

Вчера, 10:59:22 1260 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Медикам, борющимся с COVID-19, существенно увеличили зарплату – Минздрав

 Министерство здравоохранения Украины увеличило оклад медработникам, которые борются с COVID-19. Уже за март медицинские работники получат доплату в размере трех должностных окладов, отмечается на Facebook-странице ведомства.

Приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020-го осуществляется доплата:
 
  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики, семейный врач;
  • врач-терапевт;
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID19;
  • сестра медицинская;
  • младшая сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра хозяйка;
  • водитель.

"Доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19", – отметили в пресс-службе Минздрава.

Тэги: медики, зарплата, covid-19
Комментариев: 3
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 12:34:09, Вчера [Материал]
-3

Мені інше цікавить: як МОЗ потім буде скасовувати ці доплати? Ось так?

"У зв'язку з успішним подоланням епідемії COVID-19 в Україні, що стало можливим завдяки самовідданій праці медичних працівників, наказую:
1. Скасувати доплату у розмірі трьох посадових окладів для..."
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:46:19, Вчера [Материал]
+1

масштабно конечно
а бабло успеет за врачом?
или так же как за пациентом....

комменты под постом на мордокниге - агонь, даже не успевают цензурировать....
google
3 Гугиль (google)   • 14:50:43, Вчера [Материал]
+1

существенно и доплата...как то не вяжется )
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