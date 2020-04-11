По благословению митрополита Никодима (Горенко) духовник Житомирской епархии архимандрит Гавриил (Вардаев) совершил воздушный крестный ход с мощами целителей и чтением 3 акафистов об исцелении от коронавируса.
Клирик УПЦ взял с собой чтимый образ Пресвятой Богородицы и мощи святых целителей.
Во время воздушного крестного хода, который продолжался несколько часов, архимандрит Гавриил прочел 3 акафиста – Святым Страстям Христовым, Покрову Божией Матери и акафист чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Подольская».
«Свято верим и возлагаем молитвенную надежду на Бога, Который сохранит украинский народ от эпидемии и исцелит всех больных Своей благодатью и любовью», – отметили в епархии по случаю события.
В Житомире провели воздушный крестный ход об исцелении от коронавируса. ВИДЕО