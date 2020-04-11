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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Апрель » 11 » 15:32:59

В Житомире провели воздушный крестный ход об исцелении от коронавируса. ВИДЕО

Сегодня, 15:43:50 939 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире провели воздушный крестный ход об исцелении от коронавируса. ВИДЕО

 По благословению митрополита Никодима (Горенко) духовник Житомирской епархии архимандрит Гавриил (Вардаев) совершил воздушный крестный ход с мощами целителей и чтением 3 акафистов об исцелении от коронавируса.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе Житомирской епархии УПЦ МП.

Клирик УПЦ взял с собой чтимый образ Пресвятой Богородицы и мощи святых целителей.

Во время воздушного крестного хода, который продолжался несколько часов, архимандрит Гавриил прочел 3 акафиста – Святым Страстям Христовым, Покрову Божией Матери и акафист чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Подольская».

«Свято верим и возлагаем молитвенную надежду на Бога, Который сохранит украинский народ от эпидемии и исцелит всех больных Своей благодатью и любовью», – отметили в епархии по случаю события.

 
Тэги: Религия, УПЦ МП, Житомир, коронавирус
Комментариев: 7
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 15:56:28, Сегодня [Материал]
0

А мы ещё удивляемся открытию Эпицентра.
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 16:19:04, Сегодня [Материал]
+1

ХХІ сторіччя, леді та джентльмени!
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 17:36:18, Сегодня [Материал]
0

может это эгоизм?
Fedya
4 jose (Fedya)   • 18:18:00, Сегодня [Материал]
-1

какого еще маразма ожидать от слуг мокшанской сатаны?
Muz
5 Игорь (Muz)   • 18:39:15, Сегодня [Материал]
0

....на все готовы, лишь бы казаться полезными....
google
6 Гугиль (google)   • 18:41:28, Сегодня [Материал]
0

поп просто полетать захотел под шумиху )
ZloyTony
7 tony (ZloyTony)   • 18:49:41, Сегодня [Материал]
0

Маразм крепчает как слабоумие и отвага)
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