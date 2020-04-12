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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 12 » 18:55:26

Женщина из Житомира родила двойню, но забрала только одного ребенка. ВИДЕО

Вчера, 19:05:26 2065 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Женщина из Житомира родила двойню, но забрала только одного ребенка. ВИДЕО

В Житомире женщина родила двойню, но домой из роддома забрала только одного ребенка, поскольку у другого оказался порок сердца.

У роженицы уже есть двое старших детей, и на этот раз она родила мальчика и девочку. Сын – здоров, а у дочери обнаружили болезнь, сообщает ТСН.

Несмотря на все уговоры врачей и объяснения, что впоследствии ребенка можно прооперировать, женщина решила, что заберет одного, здорового, ребенка, мол, у семьи на операцию нет денег.

"Я как медработник ей объясняла, и социальные службы к ней приходили, и психолог приходил, и мы все говорили, что нельзя разлучать двойню, потому что они чувствуют друг друга. И во-вторых, любому ребенку нужна мама и маму никто не заменит", – отметила заведующая отделением постинтенсивного ухода и выхаживания новорожденных Житомирского областного перинатального центра Майя Смоляр.


Отмечается, что медики перинатального центра свозили младенца на консультацию в киевский Институт Амосова. Там девочку прооперируют бесплатно, когда ей исполнится полгода.

"Это достаточно сложный порок сердца, но он может быть скорректирован во время оперативного вмешательства. Операции и в институте Амосова и центр и детской кардиологии они бесплатные. После этой операции есть шанс, и довольно неплохой, что ребенок будет здоровым", – добавила врач.


Сейчас девочкой занимается персонал перинатального центра, она активна, хорошо ест, и набрала полкило веса. Все необходимое для ребенка врачи и медсестры покупают за свои деньги.

Сообщается, что после окончания карантина младенца передадут в дом малютки и начнут искать усыновителей.

 
Тэги: дети, Житомир, роды, перинатальный центр
Комментариев: 4
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 19:50:35, Вчера [Материал]
+3

да... такую маму и врагу не пожелаешь
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 20:12:26, Вчера [Материал]
-1

оказался....
а где-то за опушкой леса существуют скрининги всякие, УЗИ. А в лесу всё идёт своим чередом. Як боженька дасть.
Admiral8
3 Papa (Admiral8)   • 20:40:09, Вчера [Материал]
-1

давайте скинемся. опубликуйте карту.
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 22:08:27, Вчера [Материал]
-1

Желаю скорее найти ответственных родителей и выздоровления!
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