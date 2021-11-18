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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Ноябрь » 18 » 09:09:32

За год в Житомире стало больше деток, родившихся с весом до килограмма

Сегодня, 09:09:32 400 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За год в Житомире стало больше деток, родившихся с весом до килограмма

 17 ноября в мире отмечался Международный день недоношенных детей. Только в Житомирском областном перинатальном центре с начала 2021 года родились 25 деток весом до одного килограмма.

Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом, информирует "Суспільне".
 

"Преждевременные роды возникают из-за двух аспектов. Социальные аспекты – это когда в семье проблемы, стрессовые ситуации. Медицинские аспекты – это хронические заболевания, различные инфекции, перенесенные во время беременности", – рассказала медицинский директор учреждения Елена Астрейко.


Нынешняя пандемия также повлияла на ход беременности.
 

"Если в 2020 году у нас родилось 13 детей с весом до одного килограмма, то в 2021 году – 25 таких деток, – говорит Елена Астрейко. – Важно, чтобы все беременности были запланированы".


Сын Татьяны Ярослав родился в начале сентября с весом 980 грамм преждевременно на 26 неделе беременности. В их семье это уже второй ребенок. Первую девочку Татьяна родила вовремя и быстро забрали домой, а с недоношенным ребенком было эмоционально тяжело.
 

"Ребенок был очень маленький и не дышал, – говорит Татьяна. – Эмоционально было тяжело, потому что не знали, что ожидать завтра".


Три недели до родов беременность Татьяны сохраняли врачи.
 

"Женщина лежала в отделении патологии беременности для того, чтобы, во-первых, дорастить ребенка, – говорит заведующая отделением неонатального ухода областного перинатального центра Майя Смоляр. – Во-вторых, чтобы созрели легкие. Ребенок родился на 26 неделе беременности с весом 980 грамм. Он прошел через реанимацию новорожденных, через искусственную вентиляцию легких. Мы очень долго не могли дождаться, чтобы он начал самостоятельно дышать".


По словам исполняющей обязанности заведующей отделением интенсивной терапии новорожденных областного перинатального центра Ирины Сергейко, 80% детей, рождающихся с весом менее одного килограмма, кричат ​​и дышат, но их компенсаторные возможности очень быстро истощаются, и у них начинает стремительно развиваться дыхательная недостаточность.
 

"Все такие дети нуждаются в дыхательной поддержке, – говорит Ирина Сергейко. – Кроме респираторной поддержки, они нуждаются в дорогостоящей заместительной терапии. Также ребенок получает специальное питание. Этот процесс длительный и дорогостоящий".


Только когда ребенок будет самостоятельно дышать, есть и усваивать хотя бы две трети объема питания, когда у него не будет угрожающих признаков инфекций – тогда можно будет переводить ребенка на второй этап – в отделение постнатального ухода.

Кроме медицинской помощи, дети, которые рождаются преждевременно, нуждаются и в родительской любви.
 

"Мы можем сделать медикаментозное вмешательство, послушать, посмотреть – это только одна треть, – говорит Майя Смоляр, заведующая отделением неонатального ухода. – Еще одна треть – это то, что семья вкладывает в ребенка. И это не всегда материальные затраты. Это – эмоциональные затраты, поддержка мамы, возможность отдать своему ребенку то, что у нее есть в сердце".

 
Тэги: роды, дети, Житомир
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