За год в Житомире стало больше деток, родившихся с весом до килограмма

"Преждевременные роды возникают из-за двух аспектов. Социальные аспекты – это когда в семье проблемы, стрессовые ситуации. Медицинские аспекты – это хронические заболевания, различные инфекции, перенесенные во время беременности", – рассказала медицинский директор учреждения Елена Астрейко.

"Если в 2020 году у нас родилось 13 детей с весом до одного килограмма, то в 2021 году – 25 таких деток, – говорит Елена Астрейко. – Важно, чтобы все беременности были запланированы".

"Ребенок был очень маленький и не дышал, – говорит Татьяна. – Эмоционально было тяжело, потому что не знали, что ожидать завтра".

"Женщина лежала в отделении патологии беременности для того, чтобы, во-первых, дорастить ребенка, – говорит заведующая отделением неонатального ухода областного перинатального центра Майя Смоляр. – Во-вторых, чтобы созрели легкие. Ребенок родился на 26 неделе беременности с весом 980 грамм. Он прошел через реанимацию новорожденных, через искусственную вентиляцию легких. Мы очень долго не могли дождаться, чтобы он начал самостоятельно дышать".

"Все такие дети нуждаются в дыхательной поддержке, – говорит Ирина Сергейко. – Кроме респираторной поддержки, они нуждаются в дорогостоящей заместительной терапии. Также ребенок получает специальное питание. Этот процесс длительный и дорогостоящий".

"Мы можем сделать медикаментозное вмешательство, послушать, посмотреть – это только одна треть, – говорит Майя Смоляр, заведующая отделением неонатального ухода. – Еще одна треть – это то, что семья вкладывает в ребенка. И это не всегда материальные затраты. Это – эмоциональные затраты, поддержка мамы, возможность отдать своему ребенку то, что у нее есть в сердце".