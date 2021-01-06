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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 6 » 08:28:03

В Житомире молодая пара обвиняет врачей в смерти младенца: держали в приемном и подделали документы. ВИДЕО

Вчера, 08:51:03 1605 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире молодая пара обвиняет врачей в смерти младенца: держали в приемном и подделали документы. ВИДЕО

 В Житомире молодая пара обвиняет врачей областного перинатального центра в смерти их первенца. Новорожденный задохнулся после того, как у женщины начались преждевременные роды. А врачи, по словам родителей, продержали роженицу в приемном больше часа.

Для 22-летней Людмилы и 32-летнего Виталия малыш должен был стать первенцем. Беременность была желанная, и для сына они купили много вещей, говорится в сюжете ТСН.

Беременность протекала гладко, но на 35-неделе беременности у нее заболел живот, а потом началось кровотечение. Людмилу забрала "скорая" и ее около часа продержали в приемном отделении, затем повезли в родильное, где снова решали, что же делать.

В конце-концов роженице сделали кесарево сечение. Малыш был жив, но через несколько часов умер - ему диагностировали гипоксию мозга. У Людмилы было отслоение плаценты, но врачи несвоевременно оказали ей помощь.

Врачи говорят, что все было сделано вовремя и показывают записи с хронологией поступления женщины и операцией. Но родители погибшего ребенка утверждают, что время в документах - подделано.

С заявлением на халатность медиков супруги обратились в полицию. Если вину медиков докажут, им грозит до 5 лет лишения свободы. 

Родители, которые потеряли сына готовы бороться до конца, потому что хотят, чтобы такая трагедия с преждевременными родами ни с кем не повторилась.
 
Тэги: Смерть, младенец, перинатальный центр, роды, Житомир
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:30:12, Вчера [Материал]
+3

тоже скорую вызывал, потом писульку мне написали что типо сами пришли... и т.д. документы они подделывают хорошо
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