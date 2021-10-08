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Родила и спрятала тело в пакете: в Житомире расследуют загадочную смерть младенца

Сегодня, 11:54:42 651 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Родила и спрятала тело в пакете: в Житомире расследуют загадочную смерть младенца

 7 октября в полицию обратилась житомирянка с сообщением о смерти новорожденного ребенка ее 27-летней дочери в одной из больниц Житомира. Во время проверки полицейские установили, что роды у женщины произошли несколько недель назад и за пределами медицинского учреждения.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
 

"Во время первоочередной проверки в рамках открытого уголовного производства полицейские Житомирского райуправления провели ряд мероприятий. Так, была назначена комплексная экспертиза состояния женщины. По соответствующему заключению специалистов, она действительно имела беременность, которая могла прекратиться месяц-полтора назад. Больше сведений будет получено после исследований, которые назначены и еще продолжаются", - информирует пресс-служба полиции.


Сама женщина объяснила, что у нее в августе внезапно во время прогулки произошел выкидыш. Тело мертворожденного ребенка она положила в пакет и оставила на окраине города.

Об этом она боялась рассказать родным (сожителю и матери) и поэтому до последнего имитировала беременность. Затем сообщила им о смерти младенца в больнице якобы во время родов.

Полицейские установили, что женщина не стояла на учете по беременности. Предварительная квалификация события - ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: младенец, роженица, Смерть, Житомир
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