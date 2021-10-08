Родила и спрятала тело в пакете: в Житомире расследуют загадочную смерть младенца

"Во время первоочередной проверки в рамках открытого уголовного производства полицейские Житомирского райуправления провели ряд мероприятий. Так, была назначена комплексная экспертиза состояния женщины. По соответствующему заключению специалистов, она действительно имела беременность, которая могла прекратиться месяц-полтора назад. Больше сведений будет получено после исследований, которые назначены и еще продолжаются", - информирует пресс-служба полиции.