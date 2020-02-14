«Я сейчас переживаю ад!» В житомирском роддоме умер младенец, мать обвиняет врачей

"Мне предлагают сделать КТГ, если оно в порядке, меня отпустят ещё домой, но с условием, что через неделю я обязательно уже ложусь в стационар, в отделение патологии. Делают мне КТГ - бал 10 из 10. Это означает очень хороший результат и меня со спокойной душой отпускают домой", – рассказывает девушка.
"Направляла на разные анализы, на УЗИ, утренние осмотры - все у меня протекает идеально. И тут ей приходит в голову мысль, что мне поставили неправильный срок. Собирают первый консилиум врачей, смотрят меня на кресле, ответ: шейка закрыта и не готова к родам абсолютно, значит действительно неправильный срок", – пишет девушка.
"Я в панике, прошу собрать консилиум врачей ещё раз. Мне говорят: хорошо, завтра соберём. Смотрят меня опять на кресле, ответ тот же: шейка закрыта, роды ещё не рядом. Все начинают меня отговаривать, мол плод не большой, живот маленький, ещё не время. Подожди ещё. Сама родишь!" – рассказывает Александра.
"Утро 16 января, обход от завотделением. Ты точно решилась на кесарево? Говорю да! Ведут меня в операционную. Делают мне спинной наркоз, ширма перед глазами. Пару минут, достают ребёнка. Он всхлипнул и как задышка, потом ещё раз и задышка. Я говорю почему он не плачет? На что мне отвечают, что там врач и все под контролем. Я вижу, как его дёргают за ручки, одевают кислородную маску и забирают", – пишет Александра.
"От увиденной картины у меня была истерика. Мой такой маленький мальчик лежит весь под трубками, голенький. Сам в этом боксе, я не могу его на руки даже взять. Пытаюсь с ним говорить, гладить, трогать, за ручку держать. Ребёнку делают снимок лёгких и говорят, что это пневмония уже, шансов мало. Сидела над ним полтора часа и просто рыдала и молилась", – рассказывает девушка.
"И говорят что все, мы не смогли. Он умер, можете пройти попрощаться. Все побежали к нему. Истерика просто, это невозможно описать никакими словами. Как? Как так вышло? Кто виноват? Почему все анализы и узи были в норме, почему тянули время? Миллион вопросов и просто боль. Мое сердце разорвалось на части. На следующий день вызвали патологоанатома и сделали вскрытие. Дали вердикт: у него были врождённые фибромы лёгких, он бы не выжил в любом случае. Синдром Хамена Ричча. Почему сначала был один диагноз, а сейчас другой? Почему рентген лёгких не показал этих фибром?", – пишет Александра.