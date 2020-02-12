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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 12 » 08:31:37

В Житомире родилась девочка-богатырь весом более 5 кг. ВИДЕО

Сегодня, 08:51:37 1236 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире родилась девочка-богатырь весом более 5 кг. ВИДЕО

 В Житомире родилась девочка весом 5 килограммов 260 граммов. Рост младенца 60 сантиметров. У 38-летней роженицы это уже третьи роды, но предыдущие дети рождались почти вдвое меньше.

Новорожденная девочка удивила не лишь ее семью, но и медиков. Врачи хоть и видели, что ребенок большой, но до конца не понимали, насколько, говорится в сюжете ТСН.
 

"На третьем УЗИ сказали, что ребенок большой. Должно быть четыре килограмма. Ну, 4200", - говорит роженица Ольга Карелина.


Женщина родила естественным путем. Медики говорят, что они завершились нормально для мамы и ребенка.

Дети с таким весом в Житомирском областном перинатальном центре появляются лишь несколько раз в год, говорят медики. Мальчиков и девочек среди них поровну. 
 

"Это зависит от многих факторов. В первую очередь - это генетика. Если в семье были крупные дети, то они и будут рождаться большими", - пояснила заведующая родильным отделением Житомирского областного перинатального центра Марина Тищенко.


Врачи говорят, что до года девочка будет развиваться быстрее сверстников и может весить на два килограмма больше. С возрастом эта разница исчезнет и никто не догадается, что ребенок родился с таким весом. 

"5260 вес при рождении - это гигантский ребенок. Сейчас ребенок абсолютно стабильный", - рассказала заведующая отделением новорожденных Житомирского областного перинатального центра Наталья Мадзьгун.

Роженица Ольга рассказывает, первые ее дети рождались на два килограмма меньше. Сейчас им 18 и 10 лет. Девочку назвали Катей, потому что так приснилось папе. Врачи прозвали ее Екатериной Великой. Через несколько дней девочку с мамой уже выпишут домой, где их с нетерпением ждет вся семья.
Тэги: младенец, Житомир, роды, ребенок
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