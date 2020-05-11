Вчера ночью 10 мая, в Житомире, автомобиль ЗАЗ въехал в здание. Водитель автомобиля погиб. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вильский Путь.
«Предварительно установлено, что около 2 часов ночи, водитель автомобиля ЗАЗ, 27-летний житель Житомира, не справился с управлением и въехал в здание распределительного пункта электроэнергии. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.
Фото патрульнй полиции Житомира
Смертельное ДТП в Житомире: водитель ЗАЗ врезался в распределительный пункт и погиб. ФОТО