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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 11 » 16:02:04

Смертельное ДТП в Житомире: водитель ЗАЗ врезался в распределительный пункт и погиб. ФОТО

Вчера, 16:11:04 1312 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смертельное ДТП в Житомире: водитель ЗАЗ врезался в распределительный пункт и погиб. ФОТО

 Вчера ночью 10 мая, в Житомире, автомобиль ЗАЗ въехал в здание. Водитель автомобиля погиб. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Вильский Путь.

«Предварительно установлено, что около 2 часов ночи, водитель автомобиля ЗАЗ, 27-летний житель Житомира, не справился с управлением и въехал в здание распределительного пункта электроэнергии. В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.

Фото патрульнй полиции Житомира


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Тэги: полиция, Житомир, дтп, ЗАЗ
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